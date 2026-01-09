  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bornova Belediyesi'ne tepki: Okul inşaatına ruhsat vermeyerek süreci tıkadı CHP eser değil, engel üretiyor ABD'de 5 eyalet sosyal güvenlik fonlarının dondurulduğu gerekçesiyle Trump’a dava açtı Kazan Kaldırdılar 28 yıl sonra rekor geldi! Altına yatırım yapan büyük kazandı Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası! CHP’li Büyükşehir belediyesi AK Parti’ye geçiyor İsrail’den alçak hamle! Komutan Yahya el-Ayaş’ın eşine "sosyal medya" gözaltısı! Haydut Trump öyle demiyor ama! Geçici başkan Rodriguez’den 10 numara oyunculuk Sokakta içilen esrarın dumanı Aleyna’nın ciğerine kaçmış! Aleyna Tilki’nin avukatından akıllara zarar savunma.... Kadını yüzünden vurarak öldürmüştü! ABD’li katil polisin kirli sicili ortaya çıktı Maduro ve İmamoğlu! İkisi de yatağından mı alındı? Murat Alan yazdı Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, BMGK'yı acil toplantıya çağırdı Oreşnik'i şikayet etti
Gündem Ambulansa yol açmak için trafiği durduran çocuk kalpleri fethetti: Bizi bul, mutlaka bekliyoruz!
Gündem

Ambulansa yol açmak için trafiği durduran çocuk kalpleri fethetti: Bizi bul, mutlaka bekliyoruz!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

İstanbul Bayrampaşa’da bir çocuğun sıkışan trafik nedeniyle ilerleyemeyen ambulansa yol açmak için gösterdiği çaba çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuğa ulaşmaya çalıştıklarını belirten esnaf Numan Erdemli, "Böyle bir zamanda genç kardeşimizin yaptığı davranış bizim için çok duygusaldı. Öğrenciydi 8-10 yaşlarında bir çocuktu. Bekliyoruz muhakkak gelsin" dedi.

Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nde trafiğin yoğun olduğu sırada ambulans sirenini duyan bir çocuk, ambulansın ilerleyebilmesi için caddede seyir halinde bulunan araçları durdurmaya çalıştı. El kol hareketleriyle sürücülere ambulansa yol vermeleri gerektiğini anlatan çocuk, sokağın başında durarak başka yönden gelen araçların geçişine izin vermedi. Sokakta ilerlemeye çalışan ambulansın geçişine yardımcı olan küçük çocuğun duyarlı tavrı çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

8-10 YAŞLARINDA BİR ÇOCUKTU; GELSİN ÖDÜLÜNÜ ALSIN

Aynı caddede esnaflık yapan Numan Erdemli, "Ciddi anlamda bir trafik vardı burada. Araçlar yol vermiyordu. Herkes kornaya basıyordu. Kendini aracın önüne attı, ambulans geçene kadar o araçlara yol vermedi. Ambulans çıktıktan sonra zaten gururlu bir şekilde çıktı gitti. Davranışı bizi çok etkiledi. O kadar hoşumuza gitti ki ödüllendirmeye karar verdik. Ulaşmaya da çalıştık ama ulaşamadık. Böyle bir zamanda genç kardeşimizin yaptığı davranış bizim için çok duygusaldı. Ulaşıp ödülünü vermek istiyoruz. Öğrenciydi 8-10 yaşlarında bir çocuktu. Bekliyoruz muhakkak gelsin ödülünü alsın bizden" dedi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Okur

İşi şova ödüle dökerseniz bu sefer ödül avcısı tiplere yol açarsınız. Bırakın kardeşimizin yaptığı kahramanlık baki kalsın ödülle gölge düşürmeyin.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23