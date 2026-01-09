Ambulansa yol açmak için trafiği durduran çocuk kalpleri fethetti: Bizi bul, mutlaka bekliyoruz!

Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nde trafiğin yoğun olduğu sırada ambulans sirenini duyan bir çocuk, ambulansın ilerleyebilmesi için caddede seyir halinde bulunan araçları durdurmaya çalıştı. El kol hareketleriyle sürücülere ambulansa yol vermeleri gerektiğini anlatan çocuk, sokağın başında durarak başka yönden gelen araçların geçişine izin vermedi. Sokakta ilerlemeye çalışan ambulansın geçişine yardımcı olan küçük çocuğun duyarlı tavrı çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

8-10 YAŞLARINDA BİR ÇOCUKTU; GELSİN ÖDÜLÜNÜ ALSIN

Aynı caddede esnaflık yapan Numan Erdemli, "Ciddi anlamda bir trafik vardı burada. Araçlar yol vermiyordu. Herkes kornaya basıyordu. Kendini aracın önüne attı, ambulans geçene kadar o araçlara yol vermedi. Ambulans çıktıktan sonra zaten gururlu bir şekilde çıktı gitti. Davranışı bizi çok etkiledi. O kadar hoşumuza gitti ki ödüllendirmeye karar verdik. Ulaşmaya da çalıştık ama ulaşamadık. Böyle bir zamanda genç kardeşimizin yaptığı davranış bizim için çok duygusaldı. Ulaşıp ödülünü vermek istiyoruz. Öğrenciydi 8-10 yaşlarında bir çocuktu. Bekliyoruz muhakkak gelsin ödülünü alsın bizden" dedi.