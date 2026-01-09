  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hyundai tam elektrikli MPV modeli STARIA'yı tanıttı Dünyanın en zengini Elon Musk: Ülkede emeklilik için kökten değişim olacak! Dengeleri değiştirecek dev hamle O isimle ilgili flaş karar çıktı: Fenerbahçe’den genç atağı!
Teknoloji-Bilişim
5
Yeniakit Publisher
Elon Musk'tan 20 milyar dolarlık olay hamle
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Elon Musk'tan 20 milyar dolarlık olay hamle

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi, 20 milyar dolarlık dev bir hamleye hazırlanıyor. İşte detaylar...

#1
Foto - Elon Musk'tan 20 milyar dolarlık olay hamle

ABD'li milyarder Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, ABD'nin Mississippi eyaletinde yaklaşık 20 milyar dolar değerinde büyük bir veri merkezi inşa etmeye hazırlanıyor. Mississippi Valisi Tate Reeves, basın mensuplarına, eyalette kurulacak yeni veri merkezine ilişkin açıklama yaptı. Reeves, Musk'ın yapay zeka şirketi xAI'nın, Mississippi eyaletinin Southaven kentinde inşa edilecek büyük veri merkezine yaklaşık 20 milyar dolar değerinde yatırım yaptığını duyurdu.

#2
Foto - Elon Musk'tan 20 milyar dolarlık olay hamle

Söz konusu yatırımın "Mississippi tarihindeki en büyük yatırım" olduğunu vurgulayan Reeves, Mississippi'nin "dünyanın en büyük süper bilgisayarını çalıştıran" eyalet olacağına işaret etti. Reeves, yatırımın yüzlerce kalıcı istihdam oluşturmasının yanı sıra binlerce dolaylı taşeronluk işine ve kamu hizmetlerini destekleyecek vergi gelirlerine katkı sağlayacağını belirterek Musk'a teşekkür etti. "MACROHARDRR" adı verilen veri merkezi, Tennessee eyaletindeki Memphis kenti yakınlarında, Mississippi eyaletinin DeSoto bölgesindeki Southaven kentinde inşa ediliyor.

#3
Foto - Elon Musk'tan 20 milyar dolarlık olay hamle

Şirketin Memphis çevresindeki üçüncü veri merkezi olacak MACROHARDRR, 2 gigawatt işlem gücüne sahip "dünyanın en büyük süper bilgisayarını" da barındırıyor. Musk'ın şirketinin şubatta Southaven'daki veri merkezi faaliyetlerine başlaması bekleniyor.

#4
Foto - Elon Musk'tan 20 milyar dolarlık olay hamle

Öte yandan, xAI'ın Memphis'deki veri merkezi projeleri çevresel etkiler nedeniyle eleştirilerin odağında bulunuyor. Bazı sivil toplum kuruluşları, şirketin tesislerinin bazı bölgelerde hava kirliliğine yol açabileceği yönünde endişelerini ifade ediyor. Bu kapsamda, Southaven'de faaliyet gösteren "Safe and Sound Coalition" adlı grubun, xAI'ın bölgedeki projelerine karşı başlattığı ve şirketin faaliyetlerinin durdurulmasını talep eden imza kampanyası 900'ü aşkın imzaya ulaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
En düşük emekli maaşı belli oldu
Ekonomi

En düşük emekli maaşı belli oldu

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük emekli maaşına ilişkin kanun teklifini Meclis'e sundu. Teklife göre, en düşük emekli maaş..
Suriye’deki operasyondan rahatsız oldular! İstanbul'da PKK yandaşları Polisimize saldırdı: Terör sevici alçaklara geçit yok!
Gündem

Suriye’deki operasyondan rahatsız oldular! İstanbul'da PKK yandaşları Polisimize saldırdı: Terör sevici alçaklara geçit yok!

Suriye'nin kuzeyinde köşeye sıkışan ve ağır darbe alan PKK-SDG terör örgütünün İstanbul'daki uzantıları, sokakları karıştırmaya yeltendi. Te..
İyice sıkışan PKK-SDG’li teröristler Suriye güçlerine teslim olmak zorunda kaldı! İşte o görüntüler
Gündem

İyice sıkışan PKK-SDG’li teröristler Suriye güçlerine teslim olmak zorunda kaldı! İşte o görüntüler

Suriye’nin Halep şehrinde terör unsurlarına yönelik başlatılan süpürme operasyonları sonuç vermeye başladı. Bölgeden gelen son görüntüler, t..
Almanya'da patlama! Ölüler var
Aktüel

Almanya'da patlama! Ölüler var

Almanya'da bir evde meydana gelen patlamada 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Bu gece PKK-SDG’ye uyku yok! Yarın sabah her şey bitebilir
Gündem

Bu gece PKK-SDG’ye uyku yok! Yarın sabah her şey bitebilir

Halep’te her an dengeler değişebilir! Suriye ordusuna bağlı ingimasi (fedai) birlikleri Halep’te SDG kontrolündeki mahallelere girmeye hazır..
Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: "Seninle yer değiştireceğiz!" Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı
Gündem

Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: “Seninle yer değiştireceğiz!” Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı

Yolsuzluk ve irtikaptan tutuklanan Ekrem İmamoğlu için daha önce "Hırsızın elini sıkmam" diyerek rezil eden Enver Aysever, bu kez CHP Genel ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23