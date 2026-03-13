Orta Doğu gerilimi küresel piyasaları sarstı: O ülkenin borsası çakıldı

Orta Doğu’da artan çatışma ihtimali, dünya finans piyasalarında sert hareketlere yol açtı. Küresel yatırımcıların riskten kaçış eğilimi göstermesiyle birlikte Japonya’nın en önemli borsa göstergelerinden biri olan Nikkei 225 endeksi tarihi düşüşlerden birini yaşadı.

Nikkei’de tarihi düşüş

Tokyo Borsası’nda işlem gören Nikkei 225 endeksi, yalnızca bir günde yüzde 7,7 değer kaybederek son yılların en sert gerilemelerinden birini kaydetti. Analistler, yatırımcıların jeopolitik risklerin hızla artması nedeniyle hisse senetlerinden çıkarak daha güvenli yatırım araçlarına yöneldiğini belirtiyor.

Küresel endişe satışları tetikledi

Piyasalardaki sert düşüşte Orta Doğu’daki gerilimin enerji fiyatları ve küresel ticaret yolları üzerinde yaratabileceği risklerin etkili olduğu ifade ediliyor. Artan belirsizlik, özellikle Asya piyasalarında yatırımcı güvenini zayıflatırken borsalarda geniş çaplı satışlara neden oldu.

Asya piyasalarında risk iştahı düştü

Ekonomi uzmanlarına göre jeopolitik gerilimlerin tırmanması, küresel büyüme beklentilerini de baskı altına alıyor. Bu durum yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına yol açarken, Asya borsalarında satış baskısının kısa vadede devam edebileceği değerlendiriliyor.