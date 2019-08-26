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Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüne özel paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinliğinde okuduğu "Ezanlar Kesilmeyecek Kıyamete Dek" isimli şiirin videosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı

26 Ağustos 2019 Pazartesi 18:36
Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüne özel paylaşım

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte okuduğu "Ezanlar Kesilmeyecek Kıyamete Dek" isimli şiirin videosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Erdoğan'ın, Youtube ve Twitter hesaplarından paylaştığı videoda, Kayserili Hacı Kısır'ın "Ezanlar Kesilmeyecek Kıyamete Dek" adlı şiirini okuduğu anlar ile temsili Selçuklu askerinin okla nişan aldığı hedefe atış yaptığını gösteren bir klip gözler önüne seriliyor.

Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen programa ait görüntülerin de yer aldığı videoda Erdoğan'ın, "Sultan Alpaslanın kapısını açtığı bu vatana layıkıyla hizmet etme şerefini bizlere bahşeden milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum." ifadeleri yer alıyor. Erdoğan'ın okuduğu dizeler şöyle:

"Tekbirlerle yürüdü kalbi Yasin bir ordu/Ordu secdeye varmış toprak şükrediyordu/Ezan bayrak uğruna şehadet bugün hutbe/Peygamberin aguşuna varmak en büyük rütbe/Gökle yer sarsılırken Allahuekberle, Bizansın kalkanları delindi tekbirlerle/Vatan bir seccadedir ve secdedir şehadeti şehitlerin secdesi seccadeye emanet/Biz buna vatan deriz, secde sahibi Rahman/Emanet asımlarda rahat uyu Alparslan/Bitmedi, bitmeyecek o gün başlayan bu cenk/Ezanların kesilmeyecek kıyamete dek."

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 18:36
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü
  3. sosyal medya hesabı twitter

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