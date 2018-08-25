0553 313 94 23

Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü için yayınlanan mesajında, "İçeriden ve dışarıdan saldırılara rağmen Malazgirt ruhuyla ayaktayız." dedi.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 13:16
Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ağustos Zafer Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, Anadolu'nun ebedi vatan olmasını sağlayan Malazgirt Zaferi’nin kazanıldığı ve istiklal mücadelesinin önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı ağustos ayının son haftasını, büyük bir gururla 'Zafer Haftası' olarak kutladıklarını belirterek, "Aziz milletimizin Malazgirt’te 1071’de başlattığı şanlı yürüyüş, karşılaşılan tüm zorluklara rağmen kazanılan zaferlerin ardından, Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanmıştır." ifadelerini kullandı.

30 Ağustos'un, "Ya istiklal ya izmihlal" tercihiyle baş başa kalan bir milletin neleri başarabileceğinin, bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin tüm dünyaya ilanı olduğunu vurgulayan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz, tarihi boyunca imkansızlıklar içinde olduğu anlarda dahi, milli ve manevi değerlerine canı pahasına sahip çıkmış, varlığına kastedilmesine asla izin vermemiştir. Gerek 15 Temmuz gecesinde gösterilen kahramanlık, gerekse ekonomik ve siyasi bağımsızlığımıza yönelik saldırılar karşısında sergilenen birlik ve beraberlik, milletimizin kendi iradesine ve istikbaline sahip çıkma kararlılığını sürdürmekte olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Zafer Haftası vesilesiyle, Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını ve vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

 

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 13:16
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Cumhurbaşkanı
  3. Tayyip Erdoğan
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. Türk Silahlı Kuvvetleri
  6. Gazi Mustafa Kemal
  7. Recep Tayyip
  8. Sultan Alparslan
  9. Malazgirt

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray transferde bombayı patlattı
    1. Galatasaray transferde bombayı patlattı
    2. Böyle hocaya can kurban! Yönetici..
    3. İki ülke arasındaki sorun çözüldü!..
    4. Türkiye-Rusya görüşmesinin detayları!..
    5. Sürücülere "son 30-40 kilometre" uyarısı
    6. Adana'da yolcu otobüsü skandalı!..
    7. Başkan Erdoğan böyle istedi! Yeni hali..
    8. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu..
    9. Van'da 19 düzensiz göçmen yakalandı
    10. İran'ın Meşhed kentinde patlama: 10..
    11. Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi mesajı
    12. Dost görünümlü düşmanlar
    13. Şanlıurfa'da hareket halindeki..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik..
    15. ‘Anadolu Haftasonu Okulları’ ile..
    16. Slimani: Şampiyon olursak Sultanahmet..
    17. Efsane Gelin Kayası, köylülerin başına..
    18. Dilenciliğin cezası sadece 124 TL
    19. TOKİ'den kurasız 80 bin liraya ev!
    20. Dönüş yolundaki tatilcilere 30-40 km..
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    "Fetullah Gülen'in köpeğiyim" diyordu... Hapiste öldü!
    "Fetullah Gülen'in köpeğiyim" diyordu... Hapiste öldü!
    "Türkiye'nin IMF'ye dönmesi Türkler için felaket olur"
    "Türkiye'nin IMF'ye dönmesi Türkler için felaket olur"
    ODTÜ'de 'terör örgütü' skandalı! PKK üniversitede cirit atıyor
    ODTÜ'de 'terör örgütü' skandalı! PKK üniversitede cirit atıyor
    Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı! Skandal olay kuraklığa neden oldu
    Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı! Skandal olay kuraklığa neden oldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Çarpıcı Brunson iddiası: Karısına yakalandım
    Çarpıcı Brunson iddiası: Karısına yakalandım
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Özel okul teşvik başvuru formu