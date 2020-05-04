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Erdoğan'dan Libya mesajı: İnşallah yakında...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "İnşallah yakında Libya’dan yeni müjdeli haberler alacağız." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 20:42:00 -
Erdoğan'dan Libya mesajı: İnşallah yakında...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "İnşallah yakında Libya’dan yeni müjdeli haberler alacağız." dedi.

Erdoğan, "Meşru Libya yönetimine verdiğimiz desteği devam ettirerek, bölgeyi yeniden bir barış beldesi haline dönüştürmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

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