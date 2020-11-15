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Siyaset Erdoğan'dan 'Libya' çıkarması! Açıklama geldi
Siyaset

Erdoğan'dan 'Libya' çıkarması! Açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Libya'ya bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 18:03:00 -
Erdoğan'dan 'Libya' çıkarması! Açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Libya'ya giderek, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) kontrolündeki Trablus'a bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor.

Arap basınında yer alan bilgilere göre, Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Libya'ya giden Türk Özel Kuvvet biriminden oluşan güvenlik personelleri, Erdoğan'ın Trablus ziyareti için alınacak üst düzey güvenlik önemleri hazırlıklarına başladı.

Kaynaklar, Erdoğan'ın Misrata kentinde konuşlu Türk askerlerini de ziyaret edeceğini ifade ediyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya'ya bir ziyaret gerçekleştireceği yönündeki haberler geçtiğimiz haftadan bu yana konuşuluyor.

Erdoğan'ın Libya ziyaretine dair henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

Nisan 2019'da Türkiye'nin müdahalesiyle Trablus merkezli UMH güçleri, darbeci Halife Hafter'e bağlı güçlerin bu kente yönelik taarruzunu geri püskürtmüş, Türkiye'nin sağladığı destekle Hafter güçleri büyük oranda geriletilmişti.

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