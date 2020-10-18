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Gündem Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'a tebrik mesajı
Gündem

Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kazananı Ersin Tatar'a tebrik mesajı gönderdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 20:20:00 - 2020-10-18 20:44:27
Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'a tebrik mesajı

KKTC'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kazananı Ersin Tatar oldu. Mustafa Akıncı ile yarışan Ersin Tatar oyların yüzde 51,74’ünü alarak cumhurbaşkanı seçildi.

KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerininardından Türkiye'den de tebrik mesajları yağdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik etti.

Erdoğan'dan Ersin Tatar'a tebrik mesajı

Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum. Türkiye Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımı:

KKTC cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu!
KKTC cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu!

Gündem

KKTC cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu!

Türkiye'den KKTC seçimleriyle ilgili ilk açıklama
Türkiye'den KKTC seçimleriyle ilgili ilk açıklama

Gündem

Türkiye'den KKTC seçimleriyle ilgili ilk açıklama

Ersin Tatar'dan ilk açıklama
Ersin Tatar'dan ilk açıklama

Gündem

Ersin Tatar'dan ilk açıklama

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