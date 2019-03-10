Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: Artık bırak git

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal, 9 kez seçime girdi, hep kaybetti. Aynen SSK’da olduğu gibi koltuğunu bırakamıyor. Artık bırak git"

Erdoğan, partisinin Adana İstasyon Meydanı’ndaki mitinginde, Adana’yı derin bir aşkla sevmekle kalmadıklarını, aynı zamanda Adana’yı hizmetlerle buluşturmak için son 17 yılda 45 katrilyon liralık yatırım yapıldığını vurgulayarak, "Eğitimde 9 bin 57 adet yeni derslik yaptık. Bugün 58 binden fazla öğrencinin öğrenim gördüğü şehrimize ikinci devlet üniversitesini, büyük devlet adamı Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesini kurduk. Üniversitemizin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Yüksek öğrenim öğrencileri için 3 bin 302 kapasiteli yurt binaları inşa ettik. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde Karaisalı ve Sarıçam’da 6 bin 252 kişilik yurt daha açacağız. Yüreğir ve Ceyhan’a gençlik merkezleri inşa ettik. Yine Adana’da 33 bin kişilik yeni stadyumun, olimpik yüzme havuzunun yapımları sürüyor. Kaşkolları da taktık ama artık Adana’nın bir takımını da Süper Lig’de görelim. Bu yıl stadyumu tamamlayacağız. Eski stadın yerine de millet bahçesini yapacağız. Yakında da yapımına başlıyoruz" diye konuştu.

Adana’da ihtiyaç sahibi vatandaşlara, şehit yakınlarına, engellilere toplam 5 katrilyon liralık destek sağlandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçerisinde 3 bin yataklı hastanelerin bulunduğu 56 adet tesisi Adana’ya kazandırdık. Adana Şehir Hastanesi halihazırda bin 550 yatağıyla hizmet veriyor. 5 yıldızlı otel gibi değil mi? Rahmetli Ziya Paşa ne güzel söylemiş, ’Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.’ Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bay Kemal de biliyorsunuz Sosyal Sigortalar Kurumu’nda (SSK) genel müdürlük yaptı. Bay Kemal, 9 kez seçime girdi, hep kaybetti. Aynen SSK’da olduğu gibi koltuğunu bırakamıyor. Artık bırak git. CHP’ye bu zulüm yeter artık. 400 yataklı Adana Eğitim ve Araştırma Hastanesi’yle, 200’er yataklı Çukurova ve Kozan Devlet Hastaneleri de diğer tesislerden bazıları. Ceyhan Devlet Hastanesi’yle birlikte 5 adet sağlık tesisimizin yapımı ise devam ediyor. Adana’da 17 bin 94 konut projesini ise hayata geçirdik. İmar Barışı ile de Adana’da 210 bin 441 vatandaşımızın sorununu çözdük. Seyhan ve Yüreğir kentsel dönüşüm çalışmaları tamamlandığında da Adana’nın çehresi daha da değişecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana’ya ulaşım alanında yapılan yatırımlara da değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adana’ya 178 kilometre uzunluğunda yeni bölünmüş yol yaparak, bölünmüş yol miktarını toplamda 427 kilometreye çıkardık. Adana-Mersin Demiryolu’nu yeniledik. Adana ve Mersin arasındaki seyahat süresini böylelikle yarı yarıya indirdik. Çift hatlı olan bu demir yolunu, hızlı tren standardına çıkardık. Kayseri, Niğde, Mersin, Adana, Osmaniye Demiryolu hattını elektrikli ve sinyalizasyonlu hale getiriyoruz. Öte yandan, Adana’da mevcut havalimanı yolcu trafiği 2003 yılında 788’di. Geçtiğimiz yıl bu rakam 5 milyon 627 bine kadar tırmandı. Nereden, nereye. Çukurova Bölgesel Havalimanı’nda ise yaşanan bir takım sıkıntılar var. Burada yaşanan sıkıntıyı da inşallah seçim sonrasında aşacağız. Adana Metrosu’nun ilk kısmı tamamlanmıştı. Bu metro Adana için yetersiz kalıyor. Hem mevcut hattın iyileştirilmesine hem de hattın uzatılmasına ihtiyaç var. İnşallah önümüzdeki dönemde bu meseleyi de gündemimize alacağız. Adanalı çiftçilerimize toplamda yaklaşık 4 milyar liralık destek verdik. Adana’da 17 yılda bir organize sanayi bölgesi, bir teknopark, 12 araştırma merkezi, 9 tasarım merkezi kurduk. Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi projesini hayata geçirdik. Burası enerji ve petro-kimya sektörü için önemli bir üretim üssü olacak. Bölgeyi yatırımcılarla buluşturmak amacıyla 69 milyon lira harcama yaptık. Bu projeyle Ceyhan’da yaklaşık 40 bin vatandaşımıza yeni istihdam da oluşturmuş olacağız. Bölge tam olarak faaliyete geçtiğinde ithal ettiğimiz ürünlerin yüzde 80’ini ülkemizde üretebilir hale geleceğiz. Yıllık 1 milyar dolarlık katma değer oluşturacağız. Ayrıca Adanalı girişimcileri toplam 31 katrilyon lira tutarında yatırım teşvikiyle destekliyoruz. Bu kapsamda 120 bin iş yerimize toplam 2 katrilyon liralık sosyal güvenlik kurumu pirimi teşviki sağladık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca mitinge katılan kadınlara da Rize’den getirdiği çaylardan hediye etti.