Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alıyor.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı'na yönelik birçok eleştirisi, şimdiye kadar dava sonucundan da anlaşıldığı üzere, ahlaki sınırların dışına çıkarak hakaret ve aşağılamaya ulaşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu söylemlere karşı hukuk yolunu kullanarak hakkını arıyor.

1 milyon liralık tazminat davası

Şimdiye kadar sayısız kez Kılıçdaroğu'nu tazminata mahkum eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatları aracılığı ile yeni bir dava açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Mart'ta grup toplantısında yaptığı konuşma ve 31 Mart'taki Twitter paylaşımları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Daha önce partililer arasında toplanarak ödenen bu mahkumiyetler, bu davanın da Erdoğan tarafından kazanılması halinde CHP'yi zorlayacak gibi görünüyor.