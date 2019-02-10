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Erdoğan'dan KDV müjdesi! AKM temel atma töreninde açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi Temel Atma Töreni'nde müjdeli haberi verdi. Erdoğan, "Bundan sonra gazetede, kitapta, gazetede ve dergide KDV olmayacak" dedi.

10 Şubat 2019 Pazar 13:00
Erdoğan'dan KDV müjdesi! AKM temel atma töreninde açıkladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin temel atma töreninde konuşuyor.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Bugün ülkemizin sanat ve kültür hayatında çığır açacak gerçekten önemli bir adımı hep birlikte atıyoruz. Toplam yatırım bedeli 860 milyon lira olan Atatürk Kültür Merkezi Projesi'nin, İstanbulumuz ve tüm Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum.

Temelini atmakta olduğumuz İstanbul Atatürk Kültür Merkezi 95 bin 600 metrekare kapalı alana sahip 5 ayrı bloktan oluşuyor.

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ni 2 yıl gibi kısa bir süre içinde tamamlayarak sanatçılarımızın ve sanatseverlerin hizmetine sunacağız.

Atatürk Kültür Merkezi'nin yerine AVM yapacağımız, cami yapacağımız, ismini değiştireceğimiz gibi olmadık yalanlara başvurdular.

2007'den bu yana farklı kurumların yaptığı incelemeler eski binanın kullanılamaz olduğunu ortaya koymuştu.

Eski yapının yıkılıp daha güzel daha modern daha ferah bir bina inşasına karşı çıkanlar kültür sanat hassasiyetiyle değil ideolojik bağnazlıkla hareket ediyordu. Ecdadın deyimiyle bu çevreler üzüm yemenin değil, bağcıyı dövmenin peşindeydi.

Güya Atatürk Kültür Merkezi hassasiyetiyle hareket edenler, Gezi'de Atatürk Kültür Merkezini demokrasimize saldırmanın, esnafımızın malını mülkünü yağmalamanın, sokaklarımızı yakıp yıkmanın aracı haline getirdiler.

Buradan şimdi bir müjde daha veriyorum. Rami Kışlası'nı da İstanbul'un en büyük kütüphanesi yapıyoruz.

Hedef 6 milyon ciltlik kütüphaneyi İstanbul'a kazandırmak.

Temelini atacağımız bina sadece bir kültür merkezi değildir. Bu eser aynı zamanda son 5 yıldır milli iradeye kast eden, vatan, millet düşmanlarına verilmiş en güzel cevap olacaktır.

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, milletin değerleriyle, inancıyla, insanımızın tarihi ve kültürüyle kavgalı, jakoben zihniyete karşı dikilmiş bir zafer anıtı olacaktır.

Kitapta ve süreli yayınlarda KDV oranı sıfıra düşürülecek. Artık kitapta, dergide, gazetede KDV olmayacak.

Artık hiç kimse, hiçbir kesim kültür ve sanatta ülkemizi vasata mahkum edemeyecek. Sanat ve sanatçı istismarını siyasetlerinin aracı görenler, Türkiye'nin kültür ve sanat hayatını körleştiremeyecek.

Ayrıntılar gelecek...

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 13:00
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Atatürk Kültür Merkezi

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah41 dk önce
    He şöyle tiyatroya operaya gideceğimiz bir yer olsun ya. Ya kahveye gidiyoruz ya mangala. Biraz da kültürlenelim. Bedava olursa biletler ben giderim.
  • Mesut SarpMesut Sarp46 dk önce
    Reiz AKM eksikliğini kaynakları yine betona yatırmakla tamamlıyor. Hayırlı olur inşaallah.

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