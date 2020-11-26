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Siyaset Erdoğan'dan Katar mesajı
Siyaset

Erdoğan'dan Katar mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 20:21:00 -
Erdoğan'dan Katar mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve heyeti ile verimli görüşmeler gerçekleştirerek bir dizi anlaşmaya imza attıklarını bildirdi.

Erdoğan, "Güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğumuz kardeş Katar halkıyla dayanışmamızı her alanda güçlendirerek sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

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