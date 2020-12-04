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Gündem Erdoğan’dan Kadir Topbaş açıklaması
Gündem

Erdoğan’dan Kadir Topbaş açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 15:18:00 - 2020-12-04 15:45:02
Erdoğan’dan Kadir Topbaş açıklaması

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, yoğun bakıma alındı.

Kadir Topbaş’ın oğlu Mustafa Ömer Topbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babası Kadir Topbaş'ın yoğun bakıma alındığını belirtmişti.

Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Topbaş ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kadir Topbaş'ın sağlık durumu

Erdoğan, ‘’Oğlu ile görüştüm. temenni ederiz ki yoğun bakımdan bir an önce çıkar. 15-16 gün önce kendisiyle konuştum, durumu sonradan kötüye gitti’’ dedi.

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