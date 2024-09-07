Erdoğan'dan İzmir'deki rezalete tepki: İstismarcıların hiçbiri ortada yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Devlet Hastanesi, Teleferik ve TOKİ Konutları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni'nde konuştu.

CHP'nin kalesi İzmir'de meydana gelen çevre felaketine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Haliç'i temizlediğimiz gibi inşallah İzmit Körfezi'ni de pırıl pırıl yapacağız. Yani şu anda İzmir Körfezi'nin yaşadığı pislik İzmit'te olmayacak.

İzmir Körfezi'ndeki çevre felaketine yol veren yöneticiler görevlerini yapmadıkları gibi beceriksizlik, ihmalkarlık adeta paçalarından akıyor.

Mangalda kül bırakmayan çevre istismarcılarının hiçbiri ortada yok.

Ya kafalarını kuma gömdüler ya da havaya bakıp ıslık çalıyorlar. İzmir Körfezi'ne ses çıkarmıyorlar.