Erdoğan'dan 'İstanbul Üniversitesi' açıklaması: YÖK teklif etti

Üniversitelerin köklü isimlerinden ayrılmasını istemeyenlerin görüşünü ifade eden soruya Erdoğan ''Mevcut isimlerden ismi kalkan kaldırılan yok'' açıklamasını yaptı.

Erdoğan, ''İstanbul Üniversitesi'nin şu andaki 105 binlik kapasitesi, kaliteyi düşürüyor. Bu nedenle YÖK ile görüşme yaptık YÖK bir çalışma yaptı. Bunu yaptıktan sonra ''burayı ikiye bölelim'' dediler, ''fakültelerdeki sayıda öğrenci kapasitesi gözönüne alınmak üzere düzenleyelim'' teklifi ile geldiler. Cerrahpaşa Tıp ve Çapa tıp konusunda tepki aldık. Dekanlar ile YÖK başkanı bir toplantı yaptı. Her ikisinin de başında İstanbul Üniversitesi ibaresi olacak'' şeklinde konuştu.