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Gündem Erdoğan'dan İslam düşmanlığı açıklaması: Kanser gibi yayılıyor
Gündem

Erdoğan'dan İslam düşmanlığı açıklaması: Kanser gibi yayılıyor

Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan İslamofobi'ye dikkat çekerek, "Batı başta olmak İslam düşmanlığı tıpkı kanser hücresi gibi hızla yayılmaktadır."

Yeniakit Publisher
2021-05-25 14:25:00 - 2021-05-25 14:46:37
Erdoğan'dan İslam düşmanlığı açıklaması: Kanser gibi yayılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Yurt dışından programa teşrif eden misafirlerimize ülkemize ve başkentimize hoş geldiniz diyorum. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nun hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Sözlerime karşımızdaki meselenin İslamofobi, İslam korkusu düpedüz İslam düşmanlığı olduğunu belirterek başlamak istiyorum. Batı başta olmak İslam düşmanlığı tıpkı kanser hücresi gibi hızla yayılmaktadır.

'Saldırılar son beş yılda yüzde 250 arttı'

Günümüzdeki İslam düşmanlığı dalgası çok daha sinsi ve örtülü yöntemlerle yürütülmektedir. Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e dini tercihlerini ifade edenlere yönelik saldırılar devletler tarafından desteklenmektedir. Batı da ırkçı ve İslam düşmanı saldırılar son beş yıl için yüzde 250, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 700 artmıştır.

'Müslümanları hedef almaktan kaçınmıyorlar'

Son 5 yılda en büyük 5 AB ülkesinde sivil toplum kuruluşlarına 15 binin üzerinde İslam düşmanlığı vakası bildirilmiştir.

Önceleri İslam düşmanlığı İslamı terör yaftasıyla sunanlar artık tüm Müslümanları hedef almaktan kaçınmıyorlar. Kendilerini kültürel olarak üstün görenler Müslümanlar başta olmak üzere diğer tüm gruplara ayrımcılık yapıyor.

Ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlenen siyasi partiler tüm vatandaşlarının güvenliğini sağlamakla sorumlu kamu yönetimleri adeta bir İslam düşmanlığına girişmiştir.

Bu Avrupalı kimliğinin yeni motivasyon aracı İslam düşmanlığıdır. İslam düşmanlığı akımına karşı yeni yaklaşımlar geliştirmemiz gerekiyor. Dünyadaki her insana İslam düşmanlığının küresel bir tehdit olduğunu anlatmalıyız. Batı'yı bir yana bıraktık kendi ülkemizde bile bu hastalığın çeşitlerine uğradığımızı unutmamalıyız. Ezana camiye başörtüsüne tahammüle edemeyenlere rastlıyoruz.

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Yorumlar

Filistinli Ebu Salah

Meşhur atasözüdür "gözündeki hezeni görmez başkasının çöpünü hezen görür" tek adamın yaptığı bunun gibi:bop eş başkanı olarak İslam ülkelerinin halklarını tahrik edip mevcut yönetimlerinin aleyhinde nümayişler düzenletip , İSYANLAR. ÇIKARTAN ADAM İSLAMAFOBİDEN BAHSEDİYOR.
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