Erdoğan'dan ırkçı Wilders hakkında suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders hakkında suç duyurusunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri ırkçı Geert Wilders hakkında hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle suç duyurusunda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde İslam ve Türk karşıtı olarak bilinen ve sık sık skandal paylaşımlar yapan Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli bir karikatür paylaşmıştı.
Bu karikatürün ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan suç duyurusunda bulundu.