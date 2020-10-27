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Siyaset Erdoğan'dan ırkçı Wilders hakkında suç duyurusu
Siyaset

Erdoğan'dan ırkçı Wilders hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 10:26:00 - 2020-10-27 11:04:17
Erdoğan'dan ırkçı Wilders hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri ırkçı Geert Wilders hakkında hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde İslam ve Türk karşıtı olarak bilinen ve sık sık skandal paylaşımlar yapan Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli bir karikatür paylaşmıştı.

Bu karikatürün ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan suç duyurusunda bulundu.

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Yorumlar

Firfir

Acaba hangi savcı inceleyecek. Tahmin ederin o "ekip" tarafından.
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T.C. Vatandaşı

Yine ne varsa ERDOĞAN'da var. Adam gibi adam. Yiğit, mert, dürüst adam.
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