Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sen önce çöplükleri temizle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan'da halka hitap etti. Erdoğan, ''Geçenlerde CHP'nin adayı İsanbul'da AK Partili belediyelerde bir kültür merkezi yok diyor. Ya sen dur bakalım ya sen önce Beylikdüzü'nde ne var ona bak. Sen orda ufacık bir kültür merkezi yaptın diye hava atma. Sen önce çöplükleri temizle çöplükleri'' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Eyüpsultan bugüne kadar yanımızda yer aldı. İstanbul'u hep birlikte şahlandıracağız. El ele vereceğiz ve Eyüpsultan'ı çok farklı yerlere taşıyacağız. Bu seçimlerde Eyüpsultan'da daha büyük bir başarıya imza atacağız.Geçen seçimlerde finali Eyüpsultan'da yapmıştık. sonuçlar yüzümüzü güldürmüştü.İnşallah bereketli olur. Seçim sonuçları belli olana kadar 'durmak yok yola devam'. Bu ilçemizde adına şanına yakışır bir netice alacağımıza inanıyorum. Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. İstanbul'a başka bir aşkım var, biz İstanbul'un dertlisiyiz ve bunu devam ettireceğiz.

Yeni dönemi başlatıyoruz

31 Mart seçimleri milletimiz, demokrasimiz için hayırlara vesile olsun. Ülkemizin en önemli markası İstanbul'da ecdad yadigarlarını restorasyonla geleceğe taşıdık. Biz sadece İstanbul'u aşkla sevmekle kalmadık. İstanbul'a Eyüpsultan'a eşi benzeri görülmemiş hizmetler kazandırdık. İstanbul'da yeni bir dönem başlatıyoruz.

Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacak

İstanbul'da ulaşım sorununa çözüm getirecek pek çok projeyi hayata geçirdik. Kentsel dönüşüm çalışmaları için 245 bin riskli konut ve iş yerini yıkarak İstanbul'u geleceğe taşıdık. Şimdi Millet Bahçeleri ve Millet Kıraathaneleri ile yeni bir dönem başlatıyoruz. Nasıl Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi yaptıysak, Rami Kışlası'nı da kütüphane yapıyoruz. Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacak ve 6 milyon cilt kitap olacak.

CHP çöp, çukur, çamur demekti

Alibeyköy cep otogarını 108 peronuyla faaliyete geçirdi. Avrupa yakası uluslararası kent ormanının son etabının çalışmaları devam ediyor.Eyüpsultan meydanı ve yakın çevresini tarihi kimliğine uygun olarak düzenliyoruz. Eyüpsultan'da 14 eski okulu yıkıp yeniden inşa ettik. 16 okulda güçlendirme yaptık. Bizi o zaman üniversiteye almıyorlardı, fark derslerinin 6'sını Eyüpsultan'da verdim ve üniversiteye girmeye hak kazandım. Diploması Eyüpsultan'dan olan bir Cumhurbaşkanınız var. Eyüp Stadı'nın içindeki spor salonu kullanılamaz hale gelmişti. Yıktık yenisini yapıyoruz. Attığımız adımlarla tapu sorununu büyük ölçüde çözdük. Eyüpsultan'da 12 yeni park, 4 yeni spor tesisi yaptık.Biz geldiğimizde hava kirliliği vardı. Çünkü CHP çöp, çukur, çamur demekti. Bir de çarpık yapılaşmayı buna ekleyebiliriz.

Bay Kemal gibi yalan söyleme

CHP'nin adayı diyor ki, AK Partili belediyelerde bir kültür merkezi yok diyor. Ya sen dur bakalım ya, Beylikdüzü'nde ne var ona bak. Orada küçük bir kültür merkezi yaptın diye hava atma. Sen çöplükleri temizle. Böyle aynen patronun kimi Bay Kemal gibi yalan söyleme. Çünkü o yalan sana da zarar ettirir. Bana bir Man Adaları diye bir şey attı, şahsıma ve aileme. Ne oldu? Yargı neticesinde 2.5 milyon kazandım. 2.5 milyonu kazandıktan sonra söylüyorum, yargı onayı verdiği anda Mehmetçik Vakfı'na vereceğim. Bunların akşam yalan, sabah iftira; yapısı bu. Biz bu yalanları bunların yanına kâr bırakmayacağız.

Türkiye'de Kürdistan yok

Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok. Kürdistan'ı çok sevenler Kuzey Irak'taki Kürdistan bölgesine gitsinler. 15 Temmuz'da bunlara gereken dersi verdik. Bunları hukuk içinde toplayıp cezaevlerine gönderiyorsak yine aynısı olacak. Yüzlerce, binlerce teröristi etkisiz hale getirdik, yine getirmeye devam ediyoruz.

Kanal İstanbul'u da yapacağız

İstanbul dünyanın sıradan bir şehri değil, hükümete geldik, önce Marmaray'ı yaptık. Milyonlar şimdi Marmaray'dan geçiyor.Avrasya'yı yaptık. Bay Kemal sen de geçtin mi acaba? Tavsiye ederim geçsin. CHP'liler Marmaray'ı Avrasya Tüneli'ni istemedi. Denizin altından bir tüp geçit daha yapıyoruz. Kanal İstanbul'u da yapacağız. CHP'liler bunları da istemiyor. Bu şehrin insanları için hiç bir şey yapmayanlar bizim çalışmalarımız için seferber oldular.Bizim milletimizle aramızda kalpten kalbe giden bir yol var. Cezaevinde 8 bine yakın mektup aldım. Sabah namazına kadar o mektuplara cevap yazdım. Cevap yazmadığım bir tane mektup yok. O gönül bağını koparmadım