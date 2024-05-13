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Gündem

Erdoğan'dan ikinci one minute olayı... Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e Hamas ayarı

Yeniakit Publisher
2024-05-13 18:33:00 -
Erdoğan'dan ikinci one minute olayı... Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e Hamas ayarı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmaların sonunda Yunan lidere ayar verdi. Erdoğan Miçotakis'e dönerek "Mutabık kalmadığımız çok önemli konu var. Ben Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye ziyarette bulunurken kritik görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Miçotakis'in açıklamasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'mutabık kalmadığımız bir konu var' diyerek şu açıklamayı yaptı:

Mutabık kalmadığımız çok önemli konu var. Ben Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum. Hamas 1947'den itibaren toprakları işgal edilmiş, bu toprakların işgalinden sonra da topraklarını koruma altına alan bir direniş örgütüdür. Bunu görmemiz lazım. Hamas'a terör örgütü dersek bu acımasız bir yaklaşım olur. Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyorum. Hamas'ı kendi insanını koruma mücadelesi veren insanlar olarak görüyorum. Bunlara karşı sizlerin de nitekim BM'de sizler de olumlu oy vermek suretiyle orada bu acımasızlığa katılmadınız. Bundan dolayı da size ayrıca teşekkür ediyorum. Şu an itibarıyla da adım adım Hamas'ı takip ediyorum. Yaklaşımınıza katılamam, bu haksızlık olur.

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