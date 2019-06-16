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Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Putin doğru bulmuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de yaşananlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'Putin, Esed rejiminin yaptıklarını doğru bulmuyor' dedi.

16 Haziran 2019 Pazar 01:38
Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Putin doğru bulmuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esed rejiminin İdlib'e yönelik hava saldırılarının Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından hoş karşılanmadığını söyledi.

Tacikistan dönüşü Yeni Akit Ankara temsilcisi Hacı Yakışıklı’nın da aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, dikkat çeken mesajlar verdi.

"Çatlak sesler gelebiliyor"

Başkan Erdoğan, bölgedeki devletler arasında zaman zaman çatlaklar oluştuğunu söyleyerek, "Doğrusu bugün Ruhani ve Putin ile İdlib konusuna pek girmedik. Çünkü İdlib konusu zaten görevli olan arkadaşlarımız ile Rusya tarafında görevli olanlar arasında sürekli takip ediliyor. Ateşkes sağlandı ama zaman zaman çatlak sesler gelebiliyor. Ben buradakini öyle kabul ediyorum. Sayın Putin olsun diğerleri olsun aslında bu tür şeylere pek sıcak bakmıyorlar. Rejimin yaklaşımını da doğru bulmuyorlar. Ama Putin’in bir özelliği var; bir yerde bir sıkıntı olduğu anda ben görevli arkadaşıma ‘muhatabını ara’ dediğim zaman 24 saati bulmaz, hemen dönüş olur. Ondan sonra biz gerekli görüşmeleri yaparız ve çözüme de kavuştururuz. Rusya ile bu noktadaki ilişkiler gayet iyi gidiyor. Zaman zaman bu tür sıkıntılar olmasa çok daha iyi olacak ama maalesef oluyor" dedi.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 01:38
  1. Ankara
  2. Rusya
  3. İdlib
  4. Erdoğan

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