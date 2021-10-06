Erdoğan'dan hesap bilmez Kılıçdaroğlu'na Merkez Bankası cevabı: Bu tababet ilminin iştigal alanına giriyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Londra'dan İstanbul'a kadar bütün baronların sözcülüğüne soyunup, İstanbul'da inşa edilen devasa finans merkezini hedef aldı. Kılıçdaroğlu iktidara gelmesi durumunda, dünyada ses getiren 72 katlı Merkez Bankası binasını yurt yapacağını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu:

İstanbul’da 72 katlı bina yapmışlar, sözde finans merkezi yapacaklar. Allah inandırsın o binayı öğrenci yurdu yapacağız. Merkez Bankası Ankara’da kalacak.

AK Parti Grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hesap bilmez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na isim kullanmadan cevap verdi. Sözlerine, "İstanbul'da Merkez Bankası binası yapıldı. 72 kat. Çıkmış (Kemal Kılıçdaroğlu) açıklama yapıyor. 'Ben geldiğimde orayı öğrenci yurdu haline dönüştüreceğim' diyor. Ya bu adama ne dersiniz?" ifadeleri ile başlayan Erdoğan, şöyle devam etti:

'Bunları neresinden tutup nasıl anlatalım?'

"Dedim ya! Bu tababet ilminin iştigal alanına giriyor. Biz bunu yaptık. Merkez Bankası'nı da oraya taşıyoruz, taşıyacağız. Senin gücün buna yetmez."

"Aklı erse New York'ta yaptığımız 'Türkevi'ni de yurt yapacağım' kararını açıklayacak. O da 36 kat. Bunları neresinden tutup nasıl anlatalım?"