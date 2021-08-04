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Gündem Erdoğan'dan Help Turkey tepkisi: Hakikati görenler hemen elinin tersiyle itiyor
Gündem

Erdoğan'dan Help Turkey tepkisi: Hakikati görenler hemen elinin tersiyle itiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bot hesaplardan açılan 'Help Turkey' provokasyonuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hakikatı görenler de hemen elinin tersiyle itiyor. Neden? Ortada güçlü bir Türkiye var." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 23:31:00 - 2021-08-04 23:36:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında sosyal medyada gündem olan "Help Turkey" etiketi ile ilgili konuştu. "Biz dimdik ayakta duruyoruz. Yolumuza da devam ediyoruz." diyen Erdoğan, birçok sanatçının bu çağrıyı elinin tersiyle ittiğini ifade ederek "Hakikati görenler de hemen elinin tersiyle itiyor. Çünkü ortada güçlü bir Türkiye var." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV ve A Haber ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, son günlerde sosyal medyada gündem olan "Help Turkey" provokasyonuna tepki gösterdi.

Help Turkey paylaşımlarına tepki

Türkiye'de yangınlarla mücadele sürerken sosyal medyada bot hesaplardan açıldığı ortaya çıkan "Help Turkey" etiketi açılmış ve  bazı ünlülerin de içinde bulunduğu kişiler tarafından paylaşılmıştı.

Konu hakkında açıklama yapan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Bu böyle gidiyor, gidecek. Bunlara da kafayı takmanıza gerek yok. Biz bu sahtekarlarla savaşa savaşa buraya geldik. Ne olacak? Hashtag atacakmış da falan. Ne yaparsanız yapın. Biz dimdik ayakta duruyoruz. Yolumuza da devam ediyoruz."

"Hakikatı görenler de hemen elinin tersiyle itiyor"

Açıklamalarına devam eden Erdoğan "Türkiye şu anda imkansız Türkiye değil. Artık güçlü bir Türkiye. Nitekim güvendikleri dağlara da kar yağdı. Çünkü birçok sanatçı bakıyorum, "Ben katılmıyorum" diyor. Hakikatı görenler de hemen elinin tersiyle itiyor. Neden? Ortada güçlü bir Türkiye var." dedi.

 

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Yorumlar

Rahman

Multeciler icin ab den para almada sikinti yok ama.
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