Erdoğan'dan Haluk Dursun'a cenazesinde söz: Hiç merak etme Haluk Hoca...

Van'ın Erciş ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenazesi İstanbul'a ulaştı.

Dursun'un naaşı özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirildi.

Sultanahmet Camii'nde cenaze namazı

Haluk Dursun için Sultanahmet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Erdoğan, Dursun'un cenaze töreninde açıklamalar yapıyor:

"Alimin ölümü alemin ölümü gibidir buyuruyor. Biz bunlardan bir tanesini daha yaşıyoruz. Haluk Hocamız bizim önemli bir yol arkadaşımız oldu.

Dicle'nin kuzularını çakallara yedirtmeyeceğiz diye bir yaklaşımı vardı. Haluk Hoca hiç endişe etme. Dicle'nin kuzularını çakallara yem etmeyeceğiz. Onların karşısındaki dik duruşumuz aynen devam edecek."

Dursun için Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlendi

Geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Dursun için mezun olduğu Galatasaray Lisesi'nde anma töreni düzenlendi.

Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Dursun'un kızı Nilay Dursun ile okul arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törende yaptığı konuşmada, Haluk Dursun'un sözlerinden alıntı yaparak, "Memleketin kara yazısını değiştirmek için durmadan koşturmalıyız. Biz hep birlikte Anadoluyuz. (Dursun) Bir yurt gezisinde karış karış, ilçe ilçe Anadolu'da incelemelerde bulunurken, bu satırları paylaşmıştı. Ülkesine, tarihine, kültürüne ve tüm kalbiyle inandığı genç kuşaklara adanmış bir hayat, aşık bir yürek. Değerli dostum Haluk Hoca, bu varoluş felsefesiyle, yine memleketi için koştururken, bizi derin bir keder içinde bırakarak aramızdan ayrıldı." ifadelerini kullandı.

Haluk Dursun'un tarihi ve kültürel değerlerle memleketi, dünü ve yarınıyla anlattığını dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:

"Gün oldu Şırnak'tan şöyle seslendi, 'Biz hep Kato Dağları'nda dolaşıp, Faraşin Yaylası'nda yaylayacağız. Şunu herkes bilsin ki, kuzuları daima kollayıp çakallara kaptırmayacağız.' Gün oldu yollarda vatandaşla bir lokma ekmeğe ortak oldu ve şöyle seslendi, 'Van ile Hakkari arasında, yol üzerinde, bir güzel subaşı bulunmuş tarihi köprünün dibinde, kalenin karşısında. Gazete kağıdı serili, otlu peynir sofrasında bölge hakkında değerlendirmeler yapıyoruz.' Bakarsanız doğum tarihine 62 yaşındaydı Haluk Dursun ama onun yaşamını sığdırdığı kadim medeniyetler, imparatorluklar ve bir büyük cumhuriyet tarihi oldu."

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Dursun'un kızı ile yakınları taziyeleri kabul etti. Dursun'un tabutunun, Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağına sarılı olması dikkati çekti.

Sultanahmet Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Dursun'un cenazesi Kocaeli Hereke'deki aile kabristanında toprağa verilecek.