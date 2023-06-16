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Medya Erdoğan’dan gündem olacak hamle! Apar topar harekete geçildi
Medya

Erdoğan’dan gündem olacak hamle! Apar topar harekete geçildi

Yeniakit Publisher
2023-06-16 12:20:00 -
Erdoğan’dan gündem olacak hamle! Apar topar harekete geçildi

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yerel seçimler için CHP’nin elindeki 11 büyükşehiri hedeflediği ve bunun için özel bir ekip kurduğunu belirtti.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yerel seçimler için CHP’nin elindeki 11 büyükşehiri hedeflediği ve bunun için özel bir ekip kurduğunu belirtti. Babacan, bu ekibin 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim sonuçlarını sandık sandık analiz edeceğini; daha önce AK Parti’ye oy verdiği düşünülen, ama son seçimlerde partiden uzaklaşmış veya sandığa gelmemiş isimlerin tespit edilip temasa geçileceğini aktardı.

Babacan, yazısında, Erdoğan’ın özellikle İstanbul konusuna eğildiğini söyleyerek, “Son seçimlerde İstanbul’daki bazı ilçelerde oy kaybının nedenleri araştırılıyor. Cumhurbaşkanı'na detaylı bir rapor sunulacak” dedi. 

 
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