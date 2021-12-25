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Siyaset Erdoğan'dan flaş uyarı! Beyaz Türkler, itlerinize sahip çıkın!
Siyaset

Erdoğan'dan flaş uyarı! Beyaz Türkler, itlerinize sahip çıkın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep’te toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 18:28:00 -
Erdoğan'dan flaş uyarı! Beyaz Türkler, itlerinize sahip çıkın!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te toplu açılış töreninde konuştu.

Hükümetin sokakta yaşayan hayvanlara yönelik yasal bir düzenleme hazırladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm belediyelerimize de sahipsiz hayvanları sokaktan alarak hem vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacak hem de bu canları koruyacak adımları süratle atmaları çağrısında bulunuyorum" dedi.

4 yaşındaki Asiye Ateş'in yaşadığı olayı hatırlatan Erdoğan, "'Beyaz Türkler' hayvanlarınıza sahip çıkın" uyarısında kullandı.

"Yavru orada paramparça oluyor bu adamlar 'babasını nasıl kandırırız' gayreti içindeler"

Erdoğan, bu konuşmasından birkaç saat önce de yine Gaziantep'te yaptığı bir açıklamada pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yaşadıklarına değinirken "Tabii ilginç olan bir şey var. Bu köpekler parası bol olanların köpekleri ne oluyor ne gidiyor şudur budur hiç böyle bir dertleri yok. O yavru orada paramparça oluyor hâlâ bu adamlar babasını nasıl kandırırız bunun gayreti içindeler. Bunların da bedelini ödeyeceksiniz” ifadelerini kullanmıştı.

"Hayvansever" maskesi takan "itçiler" sokakları terörize ediyor

Öte yandan sözde hayvansever olarak geçinen "itçi" tayfa, sokakların terörize edilmesini hedefliyor. Hayvan Hakları yasasına karşı çıkan sözkonusu "itçiler", vatandaşların canını hiçe sayarak başı boş köpeklerin sokaklardan toplanmasına karşı çıkıyor.

"Hayvansever"lik iddiasında bulunan bazı derneklerin, eşcinsel ve kadın dernekleri gibi Batı tarafından fonlandığı iddia ediliyor.

 

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