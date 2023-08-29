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Siyaset Erdoğan'dan flaş talimat! Bunu yapacağı söyleniyor
Siyaset

Erdoğan'dan flaş talimat! Bunu yapacağı söyleniyor

Yeniakit Publisher
2023-08-29 12:11:00 -
Erdoğan'dan flaş talimat! Bunu yapacağı söyleniyor

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, AK Parti’nin 4. Olağan Kongresi’nin 7 Ekim’de yapılması planlanırken, Erdoğan, “CHP’li belediyelerin kazanılması” talimatı verdi.

 

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, AK Parti’nin 4. Olağan Kongresi’nin 7 Ekim’de yapılması planlanırken, Erdoğan, “CHP’li belediyelerin kazanılması” talimatı verdi.

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre 7 Ekim’deki olağanüstü kongrenin peşinden yerel seçimler için takvim de başlayacak. Partinin ön çalışmasına göre belediye başkanlıkları için aday olmak isteyenlerin başvuruları kasım ayı itibarıyla alınmaya başlanacak. Ocak ve şubat ayı başlangıcında da parti yönetiminin kesin aday listelerini açıklayacağı belirtiliyor. Ancak AK Parti’nin “sahada elini güçlendirmek için aday listelerinin açıklanmasını şubat ayına bırakmayacağı ve adaylardan bir an önce sahada çalışmalarına başlamasını isteyeceği” de dillendiriliyor.

AK Parti MKYK’de de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kurmaylarına, “CHP yönetimindeki belediye başkanlıklarının AK Parti yönetimine geçmesi için gerekli hazırlıkların başlatılması için gerekli talimatları verdiği belirtiliyor.”
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7 Ekim’deki kongre sonrasında da Erdoğan’ın “AK Parti’nin çekirdek yönetim kadrosu MYK’de, aynı milletvekillerinde olduğu gibi kapsamlı bir değişiklik yapacağı” ifade ediliyor.

 

 

 

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