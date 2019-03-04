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Erdoğan'dan flaş sözler! "Karşımızda, FETÖ ve PKK'yı yanına alan bir CHP var"

AK Parti'nin Zonguldak'ta düzenlenen mitinginde halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Karşımızda, FETÖ ve PKK'yı yanına alan bir CHP var" dedi.

04 Mart 2019 Pazartesi 14:17
Erdoğan'dan flaş sözler! "Karşımızda, FETÖ ve PKK'yı yanına alan bir CHP var"

Türkiye Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Zonguldak mitinginde halka seslend

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Bu seçimde elbette öncelikle belediye başkanlarını seçeceksiniz. Saadece bu kadar değil. Bu seçimde Türkiye'ye kurulmaya çalışmakta bulunan tuzakları birlikte bozacağız.

Ülkemizin istiklaline, milletimizin istikbaline, halkımızın işine aşına kastedenler ellerini oğuşturuyor. Ama milletim 31 Mart'ta gereken dersi verecek. Bunların yanında CHP, sözde İYİ Parti, maalesef adı Saadet olan saadetsiz bir parti var. Vatana ihanet içinde olan bu dörtlü çeteye oy verecek misiniz?

Sizi Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de inlerinize gömeceğiz dedik gömdük.  'Sırtımızı PKK'ya, YPG'ye PYD'ye dayıyoruz' diyor. Biz de sırtımızı milletimize ve Allah'ımıza dayıyoruz. FETÖ'süne de diğerlerine de nefes aldırmayacağız. Bu can bu tende oldukça biz bunları kovalaycağız, onlar kaçacak. Ne yaptılarsa bu milletin çelik gibi iradesi karşısında çaresiz kalanlar, 31 Mart için tarihlerinin en büyük ittifakını oluşturdular.

Zonguldak ülkemizin en önemli emek şehridir. Madencilik, alın terinin, emeğin en fazla hissedildiği mesleklerden biridir. Zonguldak ve Bartın'daki tapu sorununu çözmek bize nasip oldu.

'500 işçi daha alacağız'

Emekçinin hakkını gözetmek en önemli görevimiz. İki gün önce gerçekleştirilen kura ile 1000 kardeşimiz Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun kadrolu işçisi oldu. 500 işçi daha alacağız.

İmar Barışı ile Zonguldak'ta 57 bin 484 vatandaşımızın imar sorununu hallettik. Mülkiyet problemini ortadan kaldırmış olduk. Zonguldak'ta 17 yılda 18,5 milyon liralık yatırım yaptık. Toplam 19 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Zonguldak'ı tarihinde görülmemiş hizmetlerle kalkındırdık, büyüttük. Zonguldak'a gençlik merkezi, Ereğli'ye Kilimli'ye, Çaycuma'ya gençlik merkezleri inşa ettik. Zonguldak'ta 4 bin 715 konut projesini hayata geçirdik. 14 atık su arıtma tesisiniyle şehir nüfusunun yüzde 72'sine hizmet veriliyor.

Mart’ın ikinci yarısı tekrar başlayacak

Martın 2. yarısında Çaycuma Havalimanı'na yoğun çalışmayla tekrar inişler ve uçuşlar başlayacak.

Filyos Limanı

150 yıllık bir prje olan Filyos Limanı Projesi'nde yarıya geldik Tüm Karadeniz'in ana ihracat merezi Filyos Limanı olacak. Filyos Limanı'nı 2023 yılına yetiştirerek hizmete sunacağız.

Alatlı Barajı'nın inşaat devam ediyor. 61 adet taşkın koruma tesisi yaptık. 18'inin inşaatı sürüyor.

Bay Kemal ben resmi rakamla, sen yalanla, iftira ile konuşuyorsun. Yargı seni 2,5 milyon liraya mahkum etti. Tahsil edilince Mehmetçik Vakfı'na vereceğim.

Tanzim satışlar

Tanzim satışlardan çok rahatsız olmuş bay Kemal. Onlar yokluk kuyruğu değil varlık kuyruğu. Senin gibi fırsatçılara müfterilere karşı 1 haftada kurduk. 31 Mart'a kadar bu iş düzene girmezse satışları 81 vilayete yayacağız.

Zonguldaklı çiftçilerimize toplam 411 milyon lira tarımsal destek verdik.

Sizlerinde de desteği ile belediyeleri ise çalışmaları ile hizmet çıtasını ileriye taşıyacağız. Ben bunları söylerken muhalefet ne yapıyor? Yatırımları var mı? Biz siyasi hayatımız boyunca hep gece gündüz çalıştık, bizi en iyi Zonguldak'ın anlayacağını biliyorum. Bölücü örgütün güdümündeki parti CHP'nin adaylarını destekliyor. Kendi içlerindeki yaptıkları koltuk kavgasının onda birini millet için verdiklerini gördünüz mü?

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 14:17
  1. Bartın
  2. Zonguldak
  3. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • Yozgatlı Yozgatlı 38 dk önce
    Şer cephesine milletimiz ders vermek için 31 Mart’ı sabırla bekliyor Cumhurbaşkanım
  • sade vatandaşsade vatandaş57 dk önce
    önce siz sayın! cumhurbaşkanım milletin telefonlarını dinlettirmeyi bırakın.tehlike kimdeyse git onların telefonlarını dinlet..ha zararı da yok.umrumdada değil,beni dinlettirmenden dolayı artık sendende partindende soğudum.zaten partinlede bir alakam yoktu.
  • TarafsızTarafsız1 sa önce
    İnşallah be Reis. Nasıl olsa inlerinin yerini öğrendik. Hani gazeteciler koşa koşa Kandile gidip, incir ağacının altında muz yemişler ve Murat Karayılan köpeğini dinlemişlerdi ya, işte o zaman inlerinin yerini öğrenmişlerdir. Şimdi sıra inlerine girmekte. hadi Allah yardımcınız olsun.
  • SofuoğluSofuoğlu1 sa önce
    Sayın REİS'imiz, şahsi bir kanaatimi belirtmek istiyorum.Teröristlere imha olmadan gelip adalete teslim olmalarıiçin bir çağrıda bulununuz.Kanaatim odurki, teslim olanlar olacaktır.
  • selim candanselim candan1 sa önce
    durdugunuz hata.sayın başkan .. 17 sen oldu şimdi kadar adım adım girseyidiniz çoktan bitmişti...... birde girmek için neden mesaj veriyorsunuz ki? kaçın diye mi? seçim kazanmak adına yapılan tüm iftiralardan Rabbim korusun...AMİN

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