Erdoğan'dan flaş sözler! "Karşımızda, FETÖ ve PKK'yı yanına alan bir CHP var"

Türkiye Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Zonguldak mitinginde halka seslend

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Bu seçimde elbette öncelikle belediye başkanlarını seçeceksiniz. Saadece bu kadar değil. Bu seçimde Türkiye'ye kurulmaya çalışmakta bulunan tuzakları birlikte bozacağız.

Ülkemizin istiklaline, milletimizin istikbaline, halkımızın işine aşına kastedenler ellerini oğuşturuyor. Ama milletim 31 Mart'ta gereken dersi verecek. Bunların yanında CHP, sözde İYİ Parti, maalesef adı Saadet olan saadetsiz bir parti var. Vatana ihanet içinde olan bu dörtlü çeteye oy verecek misiniz?

Sizi Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de inlerinize gömeceğiz dedik gömdük. 'Sırtımızı PKK'ya, YPG'ye PYD'ye dayıyoruz' diyor. Biz de sırtımızı milletimize ve Allah'ımıza dayıyoruz. FETÖ'süne de diğerlerine de nefes aldırmayacağız. Bu can bu tende oldukça biz bunları kovalaycağız, onlar kaçacak. Ne yaptılarsa bu milletin çelik gibi iradesi karşısında çaresiz kalanlar, 31 Mart için tarihlerinin en büyük ittifakını oluşturdular.

Zonguldak ülkemizin en önemli emek şehridir. Madencilik, alın terinin, emeğin en fazla hissedildiği mesleklerden biridir. Zonguldak ve Bartın'daki tapu sorununu çözmek bize nasip oldu.

'500 işçi daha alacağız'

Emekçinin hakkını gözetmek en önemli görevimiz. İki gün önce gerçekleştirilen kura ile 1000 kardeşimiz Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun kadrolu işçisi oldu. 500 işçi daha alacağız.

İmar Barışı ile Zonguldak'ta 57 bin 484 vatandaşımızın imar sorununu hallettik. Mülkiyet problemini ortadan kaldırmış olduk. Zonguldak'ta 17 yılda 18,5 milyon liralık yatırım yaptık. Toplam 19 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Zonguldak'ı tarihinde görülmemiş hizmetlerle kalkındırdık, büyüttük. Zonguldak'a gençlik merkezi, Ereğli'ye Kilimli'ye, Çaycuma'ya gençlik merkezleri inşa ettik. Zonguldak'ta 4 bin 715 konut projesini hayata geçirdik. 14 atık su arıtma tesisiniyle şehir nüfusunun yüzde 72'sine hizmet veriliyor.

Mart’ın ikinci yarısı tekrar başlayacak

Martın 2. yarısında Çaycuma Havalimanı'na yoğun çalışmayla tekrar inişler ve uçuşlar başlayacak.

Filyos Limanı

150 yıllık bir prje olan Filyos Limanı Projesi'nde yarıya geldik Tüm Karadeniz'in ana ihracat merezi Filyos Limanı olacak. Filyos Limanı'nı 2023 yılına yetiştirerek hizmete sunacağız.

Alatlı Barajı'nın inşaat devam ediyor. 61 adet taşkın koruma tesisi yaptık. 18'inin inşaatı sürüyor.

Bay Kemal ben resmi rakamla, sen yalanla, iftira ile konuşuyorsun. Yargı seni 2,5 milyon liraya mahkum etti. Tahsil edilince Mehmetçik Vakfı'na vereceğim.

Tanzim satışlar

Tanzim satışlardan çok rahatsız olmuş bay Kemal. Onlar yokluk kuyruğu değil varlık kuyruğu. Senin gibi fırsatçılara müfterilere karşı 1 haftada kurduk. 31 Mart'a kadar bu iş düzene girmezse satışları 81 vilayete yayacağız.

Zonguldaklı çiftçilerimize toplam 411 milyon lira tarımsal destek verdik.

Sizlerinde de desteği ile belediyeleri ise çalışmaları ile hizmet çıtasını ileriye taşıyacağız. Ben bunları söylerken muhalefet ne yapıyor? Yatırımları var mı? Biz siyasi hayatımız boyunca hep gece gündüz çalıştık, bizi en iyi Zonguldak'ın anlayacağını biliyorum. Bölücü örgütün güdümündeki parti CHP'nin adaylarını destekliyor. Kendi içlerindeki yaptıkları koltuk kavgasının onda birini millet için verdiklerini gördünüz mü?