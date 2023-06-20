Erdoğan’dan flaş karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Çok ama çok kritik

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan’ın kulis haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sözcülük makamı oluşturmamaya karar verdi.

Babacan, yazısında, edindiği şu bilgileri aktardı:

“İletişim Ofisi sadece ‘bilgilendirme’ görevini sürdürecek. Çağatay Kılıç ise İbrahim Kalın’ın geri kalan görevlerini yapacak. Örneğin, Cumhurbaşkanı’na yurt dışı gezilerinde eşlik edecek, gerektiğinde çevirmenlik yapacak. Cumhurbaşkanlığı adına bazı yurt dışı toplantılara katılacak. Görev tanımında sözcülük yok yani. (…)

Tüm ekonomi bürokrasisi, bakan yardımcılıkları, üst düzey bürokratlar ve genel müdürlerin atamaları bugün-yarın tamamlanacak. Bugün bazı görevlendirmeler yapılabilir. Cumhurbaşkanı danışmanlarında da değişiklik bekleniyor.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO