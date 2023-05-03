Erdoğan'dan flaş karar! Görevden alındılar
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne İrfan Neziroğlu, Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcılığı'na ise Özgür Gökmen atandı.
Bankacılık Düzenlenme ve Denetleme Kurulu üyeliklerine Ahmet Aksu, Süleyman Çelik ve Mehmet Ertürkmen getirildi.
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Eskişehir Bölge Müdürlüğü'ne Levent Tuğ, Elazığ Bölge Müdürlüğü'ne Necdet Uca, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Vakıflar Meclis Üyeliği'ne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Rıfat Türker, Genel Müdür Yardımcılığı'na ise İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi atandı.
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Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Lütfi Karabacak görevden alınırken, bu göreve Nurullah Pervaneli, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'ne de Yavuz Güner getirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde açık bulunan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür yardımcılıklarına ise İbrahim Halil Sözmen ve Şerafettin Çakal'ın atamaları yapıldı.