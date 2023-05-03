Erdoğan'dan flaş karar! AK Partili o milletvekili adaylarına büyük şok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bayramda sahada çalışmayıp “tembellik” yapan milletvekili adaylarının listesini istediği, halkla temas etmeyen bu vekillere makam vermeyeceğini söylediği iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, aday listeleri kesinleştiği için AK Parti burada herhangi “bir değişim yapamıyor.” Ancak Erdoğan’ın, bu milletvekillerine gerek parti içinde gerekse TBMM’deki komisyonlar ve grupta herhangi bir görev vermeyeceği, “düz milletvekili” olarak “atıl durumda bırakacağı" ileri sürüldü.



ÖNE ÇIKAN VİDEO