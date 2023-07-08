Erdoğan’dan flaş hamle! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

AK Parti, 7 Ekim’de Olağanüstü Kongre’ye giderken, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın kongreyle birlikte Genel Merkez yöneticilerinin yarısından fazlasını değiştirerek, yerel seçimlere yeni bir kadroyla hazırlanacağı belirtiliyor.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 büyükşehir başta olmak üzere 81 ilde yerel seçim çalışmalarının titizlikle yürütülmesi için talimat verdi.

Hürriyet'in haberine göre; bu kapsamda, Erdoğan’ın teşkilata, “Oy kayıplarının siyasi ve sayısal sebeplerini araştırın. Seçim sonuçlarını çok boyutlu analiz edin ve ona göre hareket edin. Vatandaşın verdiği mesajları iyi okuyun. Oy düşüklüğü yaşanan bölgelerde bu düşüşün sebebini bulun ve çözüm üretin” dediği öğrenildi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kongreyle birlikte Genel Merkez yöneticilerinin yarısından fazlasını değiştirerek, yerel seçimlere yeni bir kadroyla hazırlanacağı ifade ediliyor.

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