  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Erdoğan’dan flaş hamle! Tüm Türkiye’ye duyuruldu
Siyaset

Erdoğan’dan flaş hamle! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Yeniakit Publisher
2023-07-08 14:40:00 -
Erdoğan’dan flaş hamle! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 11 büyükşehir başta olmak üzere 81 ilde yerel seçim çalışmalarının titizlikle yürütülmesi için talimat verdi.

AK Parti, 7 Ekim’de Olağanüstü Kongre’ye giderken, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın kongreyle birlikte Genel Merkez yöneticilerinin yarısından fazlasını değiştirerek, yerel seçimlere yeni bir kadroyla hazırlanacağı belirtiliyor.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 büyükşehir başta olmak üzere 81 ilde yerel seçim çalışmalarının titizlikle yürütülmesi için talimat verdi.

Hürriyet'in haberine göre; bu kapsamda, Erdoğan’ın teşkilata, “Oy kayıplarının siyasi ve sayısal sebeplerini araştırın. Seçim sonuçlarını çok boyutlu analiz edin ve ona göre hareket edin. Vatandaşın verdiği mesajları iyi okuyun. Oy düşüklüğü yaşanan bölgelerde bu düşüşün sebebini bulun ve çözüm üretin” dediği öğrenildi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kongreyle birlikte Genel Merkez yöneticilerinin yarısından fazlasını değiştirerek, yerel seçimlere yeni bir kadroyla hazırlanacağı ifade  ediliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23