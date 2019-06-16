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Erdoğan'dan flaş F-35 açıklaması: Tıkır tıkır...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, F-35 konusunda ABD'ye 1 milyar 250 milyon dolar ödeme yaptıklarını belirterek, "Üzerimize düşeni hep yaptık" dedi.

16 Haziran 2019 Pazar 01:26
Erdoğan'dan flaş F-35 açıklaması: Tıkır tıkır...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile krize neden olan F-35 konusuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 

Tacikistan dönüşü Yeni Akit Ankara temsilcisi Hacı Yakışıklı’nın da aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, dikkat çeken mesajlar verdi.

Erdoğan, F-35 konusunda gerekli prosedürleri yerine getirdiklerini söyleyerek, "F-35 konusunda da söyleyeceğim şeyler aynı. Üzerimize düşeni hep yaptık. Ödemelerse, taksitlerimizi tıkır tıkır ödüyoruz. Şu ana kadar 1 milyar 250 milyon dolar ödeme yaptık. Biz görevimizi yerine getirirken, karşımızdaki de görevini yerine getirecek. F-35’lerden 4 tanesini teslim aldık. Bunlar şu anda Arizona’da. Generalimizi gönderdik, pilotlar orada, eğitimleri aldılar. Ama uçakları göndermeye gelince bu noktada maalesef bize yanlış yapıyorlar. Bu uçakların bir kısım parçaları da Türkiye’de üretiliyor. İşin bir de bu boyutu var. Sen ödemeyi yapacaksın, parçaların bir kısmı burada üretilecek ama kalkıp ‘uçakları vermeyeceğiz’ diyeceksin. Bu tabi ki yakışık almıyor. Bu konuları ben Sayın Trump ile görüştüğüm zaman bakıyorum ki o farklı konuşuyor. Bunlara gelince bunlar da farklı davranıyor. Bu tür şeyleri yapmak doğru değil. Belli bir yere kadar sabredeceğiz. G20 zirvesinde Sayın Trump ile etraflıca görüşmemiz olacak. Orada bu konuları ele alacağız. Ama aşağıdaki birileri farklı şeyler konuşursa, o zaman hemen zaten Sayın Trump ile irtibatımızı kurarız, orada da konuları telefon diplomasisi ile çözmeye çalışırız. Orada da bu işler fazla gecikmiyor" dedi.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 01:26
  1. Ankara
  2. F-35
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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