Erdoğan’dan flaş BAE kararı! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) gideceğini açıkladı.

Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şimşek, Kurban Bayramı öncesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte yaptıkları BAE ziyaretinin verimli geçtiğini aktardı ve şunları söyledi:

"Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile yapılan görüşmelerde yeni ekonomik iş birliği fırsatları değerlendirildi. Bayram boyunca iki ülke heyetleri konuya ilişkin çalışmalarını sürdürdü. Gelecek hafta BAE'den Türkiye'ye bir heyet gelecek. 2 ülke heyetleri arasındaki çalışmalar somutlaştıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'yi ziyaret edecek."

Şimşek ayrıca, söz konusu ziyaretin ise 11-12 Temmuz'daki NATO Liderler Zirvesi'nin ardından yapılmasının planlandığını ifade etti.

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