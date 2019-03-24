0553 313 94 23

Erdoğan'dan flaş 'Ayasofya' müjdesi: Müze değil cami olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TGRT Haber'de 'Seçim Özel' programında Ayasofya'nın cami statüsüne geçirileceği müjdesini verdi.

24 Mart 2019 Pazar 21:37
Erdoğan'dan flaş 'Ayasofya' müjdesi: Müze değil cami olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TGRT Haber'de 'Seçim Özel' programında gazetecilerin sorularını cevaplarken Ayasofya için flaş bir açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ayasofya müze statüsünden çıkarılabilir. Giriş ücretsiz olabilir. Hatta üzerinde öyle dururuz ki, ismini de Ayasofya Camii yaparız. Ayasofya'yı müze olarak değil, cami olarak ziyarete açabiliriz." açıklamasında bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 21:37
  1. Ayasofya Camii
  2. Ayasofya
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • Ankaralı AhmetAnkaralı Ahmet14 dk önce
    Ne maşallah filan diyorsunuz. Adam cami olarak kullanılmayacak sadece cami olarak ziyarete açılacak diyor. Tabi bu da seçim zamanı söylenmez.
  • MisafirMisafir16 dk önce
    Normal camii gibi olamayacaksa ne anladim ben bundan. Her işimiz gösteriş. Secime yonelik bir soylem yazik
  • Ahmet bozdoğanAhmet bozdoğan17 dk önce
    Tüm ümmedi muhammet bunu bekliyor cok iyi olur reyisin ellerinden öperim
  • ahmadahmad19 dk önce
    Ahmet İsimli Yorumcu.Fatih'in vasiyeti:Ebediyyen Cami olarak kalıp,ebediyyen'İbadete Açık'kalması içindir.Müze gibi ziyrete açılması için değil.
  • Derviş Derviş 20 dk önce
    Bu haberi maalesef eksik vermişsiniz.REİS İBADETE AÇACAM DEMIYOR SADECE MÜZE OLMAKTAN ÇIKARIP ZİYARET EDENLERDEN PARA ALMAYABİLİRİZ DIYOR.LÜTFEN İNANANLARIN DUYGULARIYLA OYNAMAYIN
  • Ali HaydarAli Haydar25 dk önce
    Fatih Sultan Mehmed Hanın bedduasını alanlara karşı, duasını almak ne güzel. Bizler de bu duaya mazhar olanlarla beraber olmalıyız inşaallah birlik olma vaktidir.
  • diyarbakırlıdiyarbakırlı26 dk önce
    Yorumcu Fuat bey lütfen okuyucularımızı yanıltma hamlesine girişmeyin lütfen. Sayın Başkanımızın ifade ettiği gibi " Ayasofya'yı müze olarak değil, cami olarak ziyarete açabiliriz." cümlesini kullanmakta. Kalkıp ta siz mi Sayın Reisimizin cümlesine kurgu yapıp farklı bir senaryo yürüteceksiniz.
  • Bir AdamBir Adam31 dk önce
    Hak yerini bulacak...Ayasofya Camii olacak...Mü'minler şad olacak...Erdoğan kazanacak...
  • YaYa33 dk önce
    Fatihin laneti Fatihin evlatlarinin üzerindan kalksin artik
  • Allahu Ekber .. Allahu Ekber !!Allahu Ekber .. Allahu Ekber !!34 dk önce
    Kim demis enflasyon var .. halk gecinemiyor diye ?? Butun dertleri cozduk .. sira Ayasofya fethine geldi .. Sonra da Avrupa'yi fethedecegiz Insallah .... Vesselam H.Baradan
  • KaraKara36 dk önce
    İnşaAllah
  • BülSarBülSar38 dk önce
    İnşaallah Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce verilen "idam" sözü gibi unutulmaz.
  • Mustafa CüraMustafa Cüra46 dk önce
    inşaallah tamamıda gelir.
  • RasimRasim47 dk önce
    Böyle birşey imkansız,orası bir sembol ve bu halimizle
  • Mehmet Mehmet 49 dk önce
    Bu bir BEKA meselesi, seçimden önce bu cuma ibadete açmalı açmak zorunda.Çünkü bu bir beka meselesi,küskünleri ve kafası bulanık olanları geri kazandıracak bir manevi bir güç bu.Bu seçimin ne kadar mühim olduğunu biliyorsun Reis. Senin ve islam aleminin manevi büyük bir silaha ve güce ihtiyacın var işte o Ayasofya camii. Tereddüt etme,kim ne derse desin dava için bu şart.Gelecek büyük bir bela var. Bunu def edecek AYASOFYA CAMİİ dir.Bu belada sadece sen ve ailen değil,Türkiye ve İslam âlemi büyük zarar görür.Kefaret Ayasofya.Hadi Reis bunun ile islam aleminin kılıncı sende olacak.
  • ORHANORHAN54 dk önce
    Allah Allah.İnşaAllah,MaşaAllah,Allahu Ekber
  • nostaljinostalji58 dk önce
    Sayın Erdoğan Bunun siyasi sonuçları olur dedi,hala algı yaratmak için asparagas haber yapıp Müslüman kitlenin oyunu almaya çalışıyorsunuz.
  • AhmetAhmet59 dk önce
    İsabet olur Reis ve böylece Fatih Sultan Mehmet Hanın ruhu şad olur
  • IrfanIrfan1 sa önce
    Ya Allah.. Gazamız mübarek ola.Kimseye hoş görünme ya da kimseden çekinme zamanı değil Reis. Rabbim mübarek eylesin.
  • FuatFuat1 sa önce
    Dikkat edin adlandırılalım diyor cami olarak kullanalım demiyor ve geçen hafta programda Ayasofya konusunda ağır bedelleri olur demişti camiiye dönüştürülürse o sebepten ümmet hemen inanmasın seçim zamanı politikası olarak söylenmiş olabilir
  • NamazNamaz1 sa önce
    Namaz kılmanın yasak oldugu cami mi olur
  • MeyyidMeyyid1 sa önce
    Hadi inşaallah...umarım idam sözü gibi lafta kalmaz...

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Denizli’de 91 yıllık tarihi okul binasında çıkan yangın söndürüldü
  1. Denizli’de 91 yıllık tarihi okul..
  2. Netanyahu'dan flaş sözler: Gizlice..
  3. Mart ayında karla mücadele
  4. İznik’teki sazlık yangınına müdahale..
  5. Spor Bakanı Kasapoğlu: “31 Mart’ta..
  6. Adıyaman’da seçim çalışması sırasında..
  7. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında..
  8. Siirt’te hastaya ulaşmak için ekipler..
  9. Çöp toplama merkezine yangın
  10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu bireysel..
  11. PKK'lı teröristler sınırda yakalandı!
  12. "Vatandaşların devlete olan güveninde..
  13. İtfaiye aracına kamyonet çarptı,..
  14. "Sırtını terör örgütüne dayayanlar..
  15. Erdoğan: “GBT’nin doğru çalıştığına..
  16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP’nin..
  17. Önder Aksakal: İmamoğlu adayımızı..
  18. Musul'da gayriresmi silahlı grupların..
  19. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında..
  20. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
  21. Erdoğan: "Bu erken emeklilik olayını..
  22. Cezayir'de diyalog konferansına..
  23. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden..
  24. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
  25. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Ayasofya”..
  26. ABD Kongresinden flaş Trump kararı!
  27. Erdoğan: "Davamıza baş koyan..
  28. Erdoğan: "Türkiye'nin beka mücadelesi..
  29. Erdoğan: "(Ayasofya'nın ücretsiz..
  30. Tarihi okulda yangın! Ekipler olay..
Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı

Günün Karikatürü

24 Mart 2019
Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında