Erdoğan'dan flaş 'Ayasofya' müjdesi: Müze değil cami olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TGRT Haber'de 'Seçim Özel' programında Ayasofya'nın cami statüsüne geçirileceği müjdesini verdi.24 Mart 2019 Pazar 21:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TGRT Haber'de 'Seçim Özel' programında gazetecilerin sorularını cevaplarken Ayasofya için flaş bir açıklamada bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ayasofya müze statüsünden çıkarılabilir. Giriş ücretsiz olabilir. Hatta üzerinde öyle dururuz ki, ismini de Ayasofya Camii yaparız. Ayasofya'yı müze olarak değil, cami olarak ziyarete açabiliriz." açıklamasında bulundu.
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