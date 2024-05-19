Başkan Erdoğan gençlerle buluştu: Türkiye'nin en büyük umudu sizlersiniz!

Konuşmasına, kendisini dinleyen gençleri selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik etti. Milli Mücadele'nin habercisi olan 19 Mayıs 1919'un öneminden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu'nun vatan olması ve kalması için gözlerini kırpmadan canlarını ortaya koyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri, gazileri, kahramanları rahmetle yad etti.

GENÇLERİMİZ GURUR KAYNAĞI OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: Kıymetli sporcularımız, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında aydınlık yarınlarımızın güvencesi olarak gördüğüm tüm genç kardeşlerime buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle sizlerle beraber olmanın, sizlerin bu heyecanını benim de taşımamın bahtiyarlığı gerçekten sözlerle ifade edilemez. Bugün, Türk gençliğini temsilen aramızda milli sporcularımızın yanı sıra siyasette, bilimde, müzikte ve çalışma hayatında başarılarıyla gurur kaynağımız olan gençlerimiz bulunuyor. Her birinize ülkemize, milletimize ve ailelerinize yaşattığınız mutluluklar dolayısıyla teşekkür ediyorum. Rabb'im başarılarınızı daim eylesin. Ayağınıza taş değdirmesin diyorum. Millet olarak Anadolu'nun kapılarını açtığımız Malazgirt Zaferi'nden beri üzerinde yaşadığımız bu topraklarda mücadele halindeyiz. Önce bu mücadeleyi Anadolu'yu vatanımız yapmak, ardından ebedi ve ezeli yurdumuz olarak korumak için verdik. Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinin neferleri daima gençlerdi.

ESARETE KARŞI ÖZGÜRLÜĞÜN SEMBOLÜ

Daha 21 yaşında İstanbul'u fethederek çağ açıp çağ kapatan gençler tarih boyunca bu milleti zaferden zafere başarıdan başarıya koşturdu. Tüm dünyaya 'Çanakkale geçilmez' dedirttiğimiz o büyük destanın gizli kahramanları gençlerden oluşuyordu. Gençler, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da ilk adımı atılan Milli Mücadele'nin de ön saftaki neferleri oldu. Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs'ta kıvılcımını yaktığı istiklal meşalesi, gençlerin omuzlarında Anadolu'ya yayılmış tüm yürekleri kuşatmış yine gençlerin fedakarlığı ve sahiplenmesiyle zafere kavuşmuştur. 19 Mayıs, esarete karşı özgürlüğün, yılgınlığa karşı umudun, teslimiyete karşı milletimizin hür ve bağımsız yaşama kararlılığının sembolüdür. 19 Mayıs Milli Mücadele'yi başlatmakla kalmamış, son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş, milletimizin de kurtuluş mücadelesine dönüşmüştür. Bu vesileyle asırlardır istiklal ve istikbalimiz uğrunda gözlerini kırpmadan şehadete koşan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Aynı ulvi gaye uğrunda çarpışırken yaralanan gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını milletimizin göz bebeği olan kahraman ordumuzun bütün mensuplarını bugün bir kez daha saygıyla anıyorum.

PEK ÇOK PROJEMİZDE GENÇLERİN İMZASI VAR



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Tarihimizde bir dönüm noktasını teşkil eden 19 Mayıs'ın gençlerimizin bayramı olması elbette tesadüf eseri değildir. 19 Mayıs tarihi siz gençlerimiz için bir ilham ve umut kaynağı olmuştur. Tıpkı bin yıllık tarihimizde olduğu gibi gençlerimizin bugün de milletimizin her meselesinde en önde yerlerini aldıklarını memnuniyetle görüyoruz. Ülkemizin kalkınma, ilerleme ekonomide büyüme çabalarının merkezinde de yine gençlerimiz önemli yere sahip. Sınırda eli tetikte nöbet tutan askerlerimizin karakollarda görev yapan polis ve jandarmalarımızın çoğu sizin yaşınızdaki gençlerden oluşuyor. Savunma sanayinde iftihar vesilemiz olan pek çok projenin altında genç mühendislerimizin imzası ve emeği bulunuyor. Mesela milli savaş uçağımız Kaan'ın geliştirilmesinde insanlı ve insansız hava araçlarımızın üretiminde gençler öncü roller üstleniyor. Bilimde, sanatta, medyada son dönemde özellikle sporda gençlerimiz daha fazla ön plana çıkıyor, kendilerinden daha fazla söz ettiriyor. Gençlerimiz ülkenin siyasi ve bürokratik karar mekanizmalarında daha fazla sorumluluk üstleniyor. Parlamentoda belediye meclislerinde, belediye yönetimlerinde, eskiye kıyasla, daha çok sayıda genç arkadaşlarımız var.

BAŞARILARINIZ MİLLETİN KIVANÇ KAYNAĞI OLDU

Yarınlarımızın teminatı olan Teknofest gençliği gerçekten hayatın her alanında gümbür gümbür gelmektedir. Bundan ve sizlerin başarılarından iftihar ettiğimizi özellikle belirtmek isterim. Her birinizin daha nice yıllar bizim milletimizin ve ailelerinizin kıvanç kaynağı olmaya devam edeceğinizden hiç şüphem yok. Biz de seçilme yaşını önce 30'dan 25'e, daha sonra nihayetinde ne yaptık? 18'e düşürdük. Siyasetin, bürokrasinin, iş dünyasının kapılarını gençlere açarak gençlerimizin eğitimlerine tarihin en büyük yatırımlarını yaparak gençlerimize uygun ortam ve imkanlar sağlayarak her alanda gençlerimizi destekliyor, hayallerini gerçekleştirebilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Sevgili gençler, bölgesinde ve dünyada yıldızı giderek parlayan Türkiye'nin sporda da başarı çıtasını sürekli yükseltmesinden memnuniyet duyuyoruz. Geleneksel olarak güçlü olduğumuz branşların da ötesine geçerek yeni spor dallarında kürsüye çıkmaya hatta kürsüyü domine etmeye başladık. Sporcularımız katıldıkları yarışmalardan artık madalyasız dönmüyor. Sporcularımız başarıları yanında centilmenlikleriyle de takdir kazanıyor.

SPORCU SAYIMIZ 15 MİLYONU AŞTI

Ülke genelinde spor altyapısına son 21 yılda yaptığımız yatırımların inşa ettiğimiz tesislerin sporcularımıza verdiğimiz desteklerin boşa gitmediğini görmenin sevincini yaşıyoruz. Sporcularımızın uluslararası başarıları arttıkça gençlerimiz spora daha fazla yönelmeye, sporu bir kariyer olarak görmeye başladı. 2002 yılında toplam lisanslı sporcu sayımız 278 bin kişiyken bugün 15 milyon 550 bine yükseldi. 2002 yılında bütün spor dallarında aldığımız madalya sayısı bin 481 adet iken 2023 yılı sonu itibariyle bu rakam 7 bin 404'e yükseldi. Antrenör sayımız 18 bin 674'ten 321 bine, spor kulübü sayımız ise 6 bin 35'ten, 25 bin 78'e çıktı. Türkiye olimpiyatlara hazırlık merkezlerinde bin 382 sporcumuz var. Son 7 yılda sporcu yetenek taramasıyla 7 milyon 706 bin evladımızın kabiliyetlerine baktık. Buna göre yönlendirmede bulunduk. 2021 yılında devreye alınan milli sporcu kursuyla başarılı sporcularımızı akademik yolculuklarında da destekliyoruz. Daha burada tek tek sayamayacağımız nice çalışmayla spora ve sporcuya sahip çıkıyoruz. Tokyo 2020 olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları bize daha fazlasını yapma noktasında büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Her iki spor etkinliğine de tarihimizin en yüksek sporcu sayısıyla katıldık. Sporcularımız Tokyo'da kazandıkları toplam 28 madalyayla milletimize gerçekten büyük bir sevinç yaşattılar. Olimpiyatlarda yakalanan ivmeyi ve ruhu daha sonra da devam ettirdiler.

PARİS OLİMPİYATLARI'NDA HEDEFİMİZ BELLİ

Geçtiğimiz hafta karate, okçuluk, tekvando ve diğer bazı spor dallarında yine müjdeli haberler aldık. Tüm sporcularımızı buradan bir kez daha tebrik ediyorum. Şimdi önümüzde 2024 Paris Olimpiyatları var. Başarı tablomuza Paris'te yeni yıldızlar ekleyeceğiz. Bu konuda ben sporcularımıza güveniyorum. Sizlerden yine göğsümüzü kabartacak güzel haberler bekliyorum. Buradaki her bir genç kardeşime şunu tekrar hatırladım isterim. Sizler tarihi şanlı zaferlerle dolu büyük bir milletin evlatlarısınız. Türkiye'nin en büyük gücü milletimizin en büyük umudu sizlersiniz. Ülkemizi parlak çıkarlarına ulaştırmaktadır. Çok çalışacağınıza yürekten inanıyorum. Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu duygularla bize yaşattığınız gurur ve mutluluk için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize umut dolu, huzur ve barış dolu bir gelecek diliyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı tebrik ediyor, sizlerin şahsında ülkemizin tüm gençlerinin bayramını kutluyorum. Kalın sağlıcakla.

19 MAYIS MARŞI HEP BİRLİKTE SESLENDİRİLDİ

Programda, AK Parti İstanbul Milletvekili ve besteci piyanist Yücel Arzen ile sanatçılar, Gençlik ve Spor Bakanlığı 19 Mayıs Marşı'nı seslendirdi. 19 Mayıs özel programında, İkinci Türk Astronot Tuva Cihangir Atasever, Modern Pentatlon Sporcusu İlke Özyüksel Mihrioğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da birer konuşma yaptı.