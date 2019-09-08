Erdoğan'dan "Filenin Sultanları"na tebrik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:- "CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyorum"

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı. Erdoğan, Twitter hesabından "FileninSultanları" etiketiyle paylaştığı kutlama mesajında, "CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Teşekkürler Filenin Sultanları." ifadelerini kullandı.



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