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Ekonomi Erdoğan'dan EYT talimatı var mı? EYT nasıl çözülecek? EYT ne zaman çıkacak?
Ekonomi

Erdoğan'dan EYT talimatı var mı? EYT nasıl çözülecek? EYT ne zaman çıkacak?

EYT çıkar mı? Emeklilikte prim günün dolduran ama yaşını bekleyen milyonlar sık sık internette “Bu sene EYT çıkar mı?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, EYT çıkar mı? EYT 2023’e kadar çıkar mı? EYT kimi nasıl etkiler?

Yeniakit Publisher
2021-10-30 15:01:00 -
Erdoğan'dan EYT talimatı var mı? EYT nasıl çözülecek? EYT ne zaman çıkacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar kendilerine yönelik bir çalışmanın ne zaman ortaya çıkacağını merak ediyor. Peki, EYT çıkacak mı? EYT ile ilgili yeni gelişmeler var mı?

Erdoğan'dan EYT talimatı var mı? EYT nasıl çözülecek? EYT ne zaman çıkacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar kendilerine yönelik güzel haberin ne zaman geleceğini merak ediyor. 2023 seçimleri için hazırlıklara başlayan AK Parti'nin EYT'yi gündemine alacağı ileri sürüldü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sigorta prim gün sayısını doldurup emekli olmak için yaşını bekleyenlere yönelik bir çalışma yapıyor. EYT için formüller düzenlenip, maliyetler hesaplanacak. Hazırlanacak öneri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemenin yeni yıldan itibaren daha yüksek sesle konuşulması bekleniyor.

EYT nedir?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da diğer bir ifade ile EYT, 1999 yılında emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile ortaya çıkmıştır. 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik şartı, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim günüydü. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan kanun ile emekli olabilmek için yaş şartı getirildi.

EYT çıkarsa emeklilik süresi nasıl etkilenecektir?

EYT kanununun Meclis'te görüşülmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması durumunda 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı girişi bulunan kişileri kapsayacağı belirtiliyor. 1999'da yürürlüğe alınan 4447 sayılı Kanun ile emeklilik yaşı kadın sigortalılıklarda 58, erkek sigortalılarda ise 60 olarak belirlenmişti. Emeklilik için prim gün sayısı da 7 bine çıkartılmıştı. Bu yüzden de EYT kanunu çıkarsa 8 Eylül 1999 öncesinde işe başlayan sigortalılar, kanunun kapsamında bulunacak.

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