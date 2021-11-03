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Gündem Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi
Gündem

Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi

Açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz ile ilgili müjde niteliğinde ifadeler kullandı. Erdoğan, "Doğal gazı çıkardığımız anda sadece devletin kasasına girmeyecek aynı zamanda vatandaşımın da kasasına girecek" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 18:11:00 - 2021-11-03 18:17:49
Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan konuşmasından satırbaşları:

19 yıl içinde milletimizin teveccühüyle bugünlere geldik ve herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan sürekli artarak devam eden bir hizmet yolumuz oldu.

Ülkemizin dört yanını altyapı, üstyapı, tüm hizmetlerle donattık ve bu hizmet yarışımız aynı şekilde devam etti, ediyor. Bu konuda da asla fire vermedik.

(Karadeniz'den) Doğal gazı çıkardığımız anda sadece devletin kasasına girmeyecek aynı zamanda vatandaşımın da kasasına girecek.

Enerji olayında Türkiye birçok sıkıntıyı aşmış vaziyette. Karadeniz’de doğal gazı çıkarmaya başladığımızda inşallah müjdeyi vereceğim ama biraz sabır.

Ayrıntılar geliyor...

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