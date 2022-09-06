Erdoğan'dan doğal gaz açıklaması: Avrupa ektiğini biçiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan ziyareti öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ülkemizin dengeli tutumunun bu coğrafyadaki tüm halklar tarafından takdirle karşılandığına da şahit oluyoruz. Ziyaretimin ana gündemini Bosna Hersek'te bir yıldan beridir devam eden siyasi krize yönelik çabalar oluşturacaktır. Bosna Hersek'in egemenliğine olan desteğimi vurgulayacağım.

Sırbistan Balkanlar'da barış ve istikrarın korunmasında birlikte çalıştığımız önemli bir ortaktır. Sırbistan'daki temaslarımızın ardından Zagreb'e geçeceğiz. Hırvat muhataplarımızla Bosna Hersek başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunacağım. Balkan turumuzun hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

Mitraviça Sırpların ağırlıkta olduğu bir bölge. Geçmişten bugüne arzu edilemeyen sıkıntılar hep yaşandı. 3 başkandan birisi durumunda olan değerli arkadaşımız bu sırada kendileriyle bundan önceki görüşmelerimizde bize karşı çok olumlu yaklaşımda bulunarak olumlu ifadeleri hep var. Bu ziyarette bu konuyu Vucic ile ayrıca görüşeceğiz. Temennimiz oradaki sıkıntıları da Vucic'in ağırlık koymasıyla aşarız diye düşünüyorum.

Yunanistan'ın tacizleri

Savunma Bakanlığımız gerek NATO Genel Sekreteri ile gerek diğer temsilcilerle görüşmeleri sürdürüyor. Bu kilit atma konusunda hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor. Yunanistan bunun farkında ve kendilerine çeki düzen verme durumuna girmiş bulunmaktalar. Oraya yönelik açıklamalarım bundan sonraki süreçte de Yunanistan Türkiye ile nasıl bir ilişki içerisinde olacağının herhalde kararını verecektir. Bir gece ansızın gidebiliriz!

"Avrupa ektiğini biçiyor"

Bizim doğalgaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Avrupa ektiğini biçiyor, Sayın Putin'e karşı Avrupa'nın tutumu ve yaptırımları tabi ki Putin'i de onlara karşı 'Siz böyle yapıyorsanız ben de böyle yaparım' noktasına getirmiştir. Putin de elindeki tüm imkanlarını ve silahlarını kullanmaktadır. Avrupa bu kışı ciddi sıkıntılarla geçirecektir, bizim böyle bir sıkıntımız yok.