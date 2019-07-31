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Erdoğan'dan Diyanet Vakfı'na kurban bağışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışı yaptı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 18:10
Erdoğan'dan Diyanet Vakfı'na kurban bağışı

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.

Erdoğan, kabulde, kurban bağışını Türkiye Diyanet Vakfına yaptı.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 18:10
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
  3. Türkiye Diyanet Vakfı

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