Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Gündemdeki ilk iki madde Gazze, Rusya-Ukrayna savaşı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temmuz ayında da yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek. Başkan Erdoğan'ın Kazakistan, Azerbaycan ve ABD'ye uluslararası zirvelere katılarak birçok mevdikadışı ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Zirvelerde başta Gazze ve Rusya-Ukrayna savaşı olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler, terörle mücadele, uluslararası teşkilatlardaki işbirliğini geliştirecek adımların ele alınması bekleniyor.