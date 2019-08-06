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Erdoğan'dan dikkat çeken ziyaret! 'Yeni parti kuracaklara mesaj verdi'

Gazeteci Abdülkadir Selvi, bugünkü 'İki lider, iki strateji' başlığıyla yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi’ne gerçekleştirdiği ziyareti ele alarak "Erdoğan, bu ziyaretiyle yeni parti kuracaklara mesaj verdi. Daha doğrusu yeni parti kuracak olanlarla hangi yöntemlerle mücadele edeceğinin sinyalini verdi" ifadelerini kullandı.

06 Ağustos 2019 Salı 10:39
Erdoğan'dan dikkat çeken ziyaret! 'Yeni parti kuracaklara mesaj verdi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi’ne gerçekleştirdiği ziyareti değerlendiren gazeteci Abdulkadir Selvi, "Erdoğan, bu ziyaretiyle yeni parti kuracaklara mesaj verdi. Daha doğrusu yeni parti kuracak olanlarla hangi yöntemlerle mücadele edeceğinin sinyalini verdi" ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Selvi, "İki lider, iki strateji" başlığıyla yayımlanan yazısında "Cumhurbaşkanı bu süreçte sadece görünür muhalefetle mücadele etmeyecek. Bir de görünmez muhalefetle uğraşmak zorunda kalacak" ifadesini kullandı.

"Nasıl bir strateji izleyecek"

Selvi yazısına şöyle devam etti:

AK Parti içinden çıkarak yeni parti kuracaklardan söz ediyorum. Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nu kast ediyorum. Peki Erdoğan onlara karşı nasıl bir strateji izleyecek? AK Parti’nin siyasal tarihi açısından önemli bir nokta. Elbette ki bunu Erdoğan bayramdan sonra sahalara çıkıp Konya ve Kayseri mitinglerini yaptığında daha net göreceğiz. Ancak siyaset biraz da semboller üzerinden yapılır. Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çekici bir ziyaret yaptı.

"Hangi yöntemlerle mücadele edeceğinin sinyalini verdi"

Süheyb Öğüt ve gazeteci Hilal Kaplan’ın başında bulunduğu Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi’ni ziyaret etti. Bosphorus Global, Ahmet Davutoğlu’nun başkanlıktan istifa ettirilme sürecindeki 'pelikan bildirisi' ile gündeme gelmişti. Tam da Abdullah Gül-Ali Babacan partilerinin kurulacağı bir dönemde, tam da Ahmet Davutoğlu’nun parti kurma çalışmalarını yoğunlaştırdığı bir sırada bu ziyaret önemli bir mesajdı. Erdoğan, bu ziyaretiyle yeni parti kuracaklara mesaj verdi. Daha doğrusu yeni parti kuracak olanlarla hangi yöntemlerle mücadele edeceğinin sinyalini verdi. İlginç bir dönem.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 10:39
  1. Konya
  2. Kayseri
  3. Abdulkadir Selvi
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. Abdullah Gül
  6. Ali Babacan
  7. Ahmet Davutoğlu

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