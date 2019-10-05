0553 313 94 23

Erdoğan'dan dikkat çeken faiz çıkışı: Onu sonra açıklayacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Faizin bizim medeniyetimizin yeri içerisindeki yeri de bellidir. Onu sonra açıklayacağım. O bütün pisliklerin başıdır. Sömürünün en önemli aracıdır." dedi.

05 Ekim 2019 Cumartesi 11:10
Erdoğan'dan dikkat çeken faiz çıkışı: Onu sonra açıklayacağım

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılış konuşmasında, faize dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Faizi indirdikçe enflasyon da indi." diyen Erdoğan, "Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirdik. Faiz biz göreve geldiğimizde yüzde 63, enflasyon yüzde 30'du. Enflasyon 4.2'ye kadar indi. Ne yaptılar Gezi olaylarını patlattılar. Bir anda yüzde 40'ların üzerine faiz çıktı bu arada enflasyon da yüzde 30'ların üzerine tırmandı. Şimdi ise yeniden hamd olsun faiz indirilmek suretiyle enflasyonun da indiğini görüyoruz." diye konuştu.

Enflasyonun düşmesinde farklı etkenlerin de oluduğunu belirten Erdoğan, "Ama bu işin ana belirleyeni faizdir, faiz de enflasyonun tetikleyicisidir. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Birileri hala enflasyon sebep, faiz netice diye bizi aldatmaya çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

"Onu sonra açıklayacağım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyaya bakacaksın, Japonya'da Amerika'da Avrupa'da faiz ne kadar diye. Hepsinde eksi faiz var, 1.5-2.5 arası faiz var. Bize ne oluyor da 40 civarında faizle hareket ediyoruz. Faizin bizim medeniyetimizin yeri içerisindeki yeri de bellidir. Onu sonra açıklayacağım. O bütün pisliklerin başıdır. Sömürünün en önemli aracıdır. Biz buna kendimizi kaptırmayacağız." şeklinde konuştu.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer biz üretim ekonomisi düşünüyorsak bu üretimde de istihdamda da finans sektörünün girişimciyi desteklemesi lazım. Bu yüzde 40 faizlerle olmaz. Öyle bizim düşük faiz uygulamasını getirmemiz lazım ki finans sektörü onları ayağa kaldırsın. Türkiye'nin risk primi ve dolayısıyla faiz maliyetleri düşerken imalat sanayi satın alma üreticileri endeksi yüzde 50'nin üzerine çıktı. Merkez Bankası'nın yerinde hamleleriyle faiz gerilemiştir, daha da gerilemeye devam edecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kızılcahamam kampı açılış konuşması! Faruk Çelik’e Yüzde 50+1 cevabı

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 11:10
  1. Erdoğan
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Erdoğan faiz
  4. Erdoğan konuşma
  5. 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nef, planlarını adım adım uyguluyor
    1. Nef, planlarını adım adım uyguluyor
    2. Özgür Suriye Ordusu, Fırat’ın doğusu..
    3. Budapeşte’ye 60 milyon euroluk konut..
    4. Erdoğan'dan dikkat çeken faiz çıkışı:..
    5. Türkiye’nin en genç katılım..
    6. Erdoğan'dan askeri operasyon açıklaması
    7. Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat..
    8. Drift magandası neye uğradığını şaşırdı
    9. Medya travmalara zemin hazırlıyor
    10. Şehit yakınlarını bir bir fişlediler
    11. ABD yalakası Prens Selman'dan kadın..
    12. Tepkilerin odağındaki Loris Karius'tan..
    13. CHP’li belediye sokağa attı AK Partili..
    14. Cep telefonları POS cihazına dönüşüyor
    15. Fethi Gemuhluoğlu’nu rahmetle anıyoruz
    16. ABD’den Ukrayna’ya 150 adet Javelin..
    17. PKK’nın etrafı sarıldı
    18. Karius: Belki geri dönebilirim!
    19. Skandal görüntüler sonrası harekete..
    20. Okulda rezalet! 9 yaşındaki Suriyeli..
    21. Basın Konseyi'nden göstermelik kınama
    22. Antalya'da nar yüklü kamyon devrildi:..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1..
    24. Bakan Dönmez açıkladı! En kısa sürede..
    25. HDP’li Önder AYM sayesinde tahliye..
    26. PKK'ya hava harekatı! Sayı 51'e yükseldi
    27. Suudi parasını gören Almanya, savaşı..
    28. Burhan Kuzu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun..
    29. Akit’in başvurularını bekleten yüksek..
    30. İşte yeni infaz düzenlemesiyle tahliye..
    ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"
    ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"
    O ülke Türk mallarını geri gönderdi! TIR'ları sınırdan çevirdiler
    O ülke Türk mallarını geri gönderdi! TIR'ları sınırdan çevirdiler
    Kulak temizliği nasıl yapılmalı?
    Kulak temizliği nasıl yapılmalı?
    Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı
    Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı
    Adım adım yaklaşıyor! Başkan Erdoğan’ın koyduğu yüzde 45’lik büyüme hedefine
    Adım adım yaklaşıyor! Başkan Erdoğan’ın koyduğu yüzde 45’lik büyüme hedefine

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
    Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
    2019-2020 eğitim öğretim yılı
    2019-2020 eğitim öğretim yılı