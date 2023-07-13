  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Erdoğan'dan depremzedelere müjde! Teslimatlar başlayacak
Siyaset

Erdoğan'dan depremzedelere müjde! Teslimatlar başlayacak

Yeniakit Publisher
2023-07-13 12:31:00 - 2023-07-13 12:37:12

Deprem bölgesinde inşa edilen konutlar hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekim, kasım aylarından itibaren yapımı tamamlanan konutların teslimatını peyderpey gerçekleştireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin Deprem Konferansı'na bir video mesaj gönderdi. Erdoğan, katılımcılara selamlarını ileterek, depremde Türkiye ile dayanışma sergileyenlere teşekkür etti. Türkiye'nin 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldığını hatırlatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Asrın felaketi olarak nitelenen bu depremlerde 50 binden fazla canımızı toprağa verdik. Depremin vurduğu 11 ilimizde 872 bin bağımsız bölümün olduğu 311 bin bina kullanılamaz hale geldi. İş yerleri, tarım alanları, ticarethaneler, fabrikalar zarar gördü. 14 milyon insanımız depremin olumsuz etkilerini bizzat yaşadı. İlk günden itibaren devletimizin tüm imkanlarını harekete geçirdik. Milletimiz de deprem bölgesindeki kardeşleri için adeta seferber oldu. Belediyelerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın olağanüstü çabalarını her zaman yanımızda hissettik. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz yardım ve inşaat sürecinin en önemli aktörleri arasında yerini aldı. Dünyanın dört bir yanından deprem bölgesine koşan dost ve kardeş ülkelerin yardımlarını asla unutamayız. Bu zor günümüzde yanımızda olanları şükranla hatırlayacağız. Devlet-millet ele ele, gönül gönüle vererek depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Bölgede hayatın normale dönmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz. Enkazın tamamını kaldırdık, deprem riski olmayan alanlarda kalıcı konutların inşasına süratle başladık. Ekim, kasım aylarından itibaren yapımı tamamlanan konutların teslimatını peyderpey gerçekleştireceğiz. İlk 1 yılda 319 bin konutun inşasını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Toplamda 650 bin konut inşa etmeyi hedefliyoruz. Şehirlerimizi eskisinden daha güvenli, dayanıklı hale getirmekte kararlıyız. Depremin ülkemiz ekonomisine maliyeti toplam 104 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Bu ağır yükün altından siz dostlarımızın da desteği ile inşallah hep birlikte kalkacağız. TOBB ile Alman Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen bu konferansı memnuniyetle karşılıyorum. Konferansa video mesajı göndererek destek sağlayan kıymetli dostum Olaf Scholz'e teşekkür ediyorum. Türkiye ve Almanya’ya ilaveten Avrupa'nın birçok ülkesinden konferansa iştirak eden firmaların varlığı bizleri ayrıca sevindirmiştir."

ABD Başkanı Biden'ın teşekkür videosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt
ABD Başkanı Biden'ın teşekkür videosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt

Gündem

ABD Başkanı Biden'ın teşekkür videosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Alman gazetesi Erdoğan’ı Superman'e benzetti
Alman gazetesi Erdoğan’ı Superman'e benzetti

Gündem

Alman gazetesi Erdoğan’ı Superman'e benzetti

Erdeme bak: SP Milletvekili, Gelecek Partisi Teşkilat Başkanı!
Erdeme bak: SP Milletvekili, Gelecek Partisi Teşkilat Başkanı!

Gündem

Erdeme bak: SP Milletvekili, Gelecek Partisi Teşkilat Başkanı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

abuzettişnoğlu

sy cumhurbaşkı sizlerle övübnüyorum hakikaten dünya liderisiniz ama büyük hata yaptınız sizlere yüzde 25 maaş zamını kabul edin bizlerde yüzde 39 zammı kabul edelin ne dersin
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23