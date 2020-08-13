Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan'a olay "One Minute" göndermesi
AK Parti'nin 19. kuruluş yıldönümü programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2009 yılındaki "One Minute" olayıyla ilgili isim vermeden Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a,"Davos'ta bizimle salonda olanlar, şimdi yeni parti kurdular. 'One minute' dediğimizde, 'İşte şimdi yandık' diyorlardı" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümüne ilişkin Ankara'da düzenlenen programda konuştu.
Gündemle ilgili önemli ifadeler kullanan Erdoğan, AK Parti'yi bölmek isteyen muhaliflerin gazına gelerek yeni parti kuran Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a isim vermeden tepki gösterdi.
"One Minute" olayını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu ve Babacan için "Davos'ta bizimle salonda olanlar, şimdi yeni parti kurdular. 'One minute' dediğimizde, 'İşte şimdi yandık' diyorlardı" dedi.