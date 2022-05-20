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Siyaset Erdoğan'dan darülaceze projesinin müteahhidine tepki: Ne diyor bu ya?
Siyaset

Erdoğan'dan darülaceze projesinin müteahhidine tepki: Ne diyor bu ya?

Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müteahhidin, "Projeyi 36 aya bitireceğiz." ifadelerine, "Ne diyor bu ya?" tepkisi gösterdi. Erdoğan, müteahhitten projeyi 1 yılda tamamlama sözü aldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 20:01:00 - 2022-05-20 20:05:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Arnavutköy’de Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri’nin temel atma törenine katıldı.

Erdoğan kürsüye projenin müteahhitini davet etti. Mütteahhide, "Projeyi ne kadar zamanda bitireceksin?" diye sordu. Müteahhit Erdoğan'a, "36 ayda bitireceğim." cevabını verince, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne diyor bu ya?" diyerek tepki gösterdi.

1 yılda bitirme sözü aldı!

"Sen nasıl Fatih torunusun. Ne yapıyorsun sen ya?" ifadeleri ile sözlerine devam eden Erdoğan, müteahhide, "Sen Kanuni Sultan Süleyman’ı duydun mu, tanıdın mı? Süleymaniye Camisi’ni ne kadar zamanda bitirdi?" sorusunu yöneltti.

Müteahhit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a projeyi 1 yılda bitirme sözü verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müteahhitten aldığı sözden sonra şöyle konuştu:

Kesinlikle önümüzdeki yıl bu günlerde burayı bitirmeniz lazım. Vardiya sistemlerini değiştireceksin. Burada kimse rahatsız olmaz sen merak etme. Gece-gündüz full time çalışacaksınız. Şahit olun, söz diyor. İnşallah aldığımız söz yerine gelir.

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