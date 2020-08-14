Erdoğan'dan çok net mesaj: Bunun cevabını misliyle alacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde kıldığı cuma namazının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere gündeme ilişkin önemli ifadeler kullanan Erdoğan, şu mesajları verdi:

Eğer bu devam edecek olursa bunun cevabını misliyle alacaklardır.

Bunları karşılıksız bırakmamız mümkün değildir.

Akdeniz'de özellikle mesafe itibariyle en geniş mesafeye sahip olan ülke biziz. Diğerlerinin burada mesafeleri dahi yoktur.

Şu anda ayın 23'üne kadar burada Oruç Reis çalışmalarını sürdürecektir.