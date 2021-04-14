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Gündem Erdoğan'dan çok net İstanbul Sözleşmesi mesajı
Gündem

Erdoğan'dan çok net İstanbul Sözleşmesi mesajı

Kütüphane Söyleşileri programında öğrencilerin sorularını cevaplandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sözleşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 17:07:00 - 2021-04-14 17:20:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri programında gençlerin sorularını cevapladı. Bir öğrencinin, “Sizin kararınızla İstanbul Sözleşmesinden ayrıldık. Bu kararınız öncelikle kadın hakları ve kadına şiddet konusunda sizin ve kabinenizin düşüncesinin değiştiğini mi gösteriyor? sorusuna cevap veren Erdoğan, “İstanbul Sözleşmesi uygulaması itibariyle maalesef ne ülkemizde ne dünyada özellikle kadın haklarına saygıyı getirmedi. Şu anda AB ülkelerinde de 11 tanesi bundan çekilme arifesinde. Kadına şiddeti bizim anayasamız kabul etmiyor. Burada bizim üzerimizde durmamız gereken 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Şiddet”le ilgili yasa. Bu zaten var. Biz burada öyle bir medeniyetin, dinin mensubuyuz ki… Bizim dinimizde kadına şiddet bir defa haramdır. Eğer biz böyle bir sözleşmeye illa ihtiyacımız varsa biz bu sözleşmenin daha adilini, güzelini, güçlüsünü kalkarız Ankara Sözleşmesi hazırlarız. Onunla beraber yola devam ederiz “ dedi.

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