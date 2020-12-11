Erdoğan’dan CHP’ye sert tepki

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP’ye sert tepki gösterdi.

İşte o açıklamalar,

Yaklaşık 3 hafta sonra yeni bir yıla gireceğiz. Tarih 2020'yi her bakımdan ilginç ve zor bir yıl olarak kayıtlarına geçirecektir.

CHP'ye tepki

İster siyasetçi, ister çoban olsun her neyle uğraşırsa uğraşsın işini en iyi şekilde yapan bir toplumsal ahlaka ihtiyaç vardır. Bir insan bu değerlerden nasiplenmemişse yönünü şaşıran ok gibi dönüp kendi halkını vurmaya başlıyor. Bunun en başında da CHP geliyor.

SİHA'larımıza, İHA'larımıza, tanklarımıza saldıran herkes bilerek ya da bilmeyerek Türkiye düşmanı çevrelerin çıkarlarını savunmaktadır. Bu saldırıların her biri istiklalimizi hedef almaktadır.

Milletimiz CHP zihniyetinin ülkemizi bir yarım asır geriye götürmesine izin vermeyecektir. CHP'nin başındaki zatın azgınca saldırıya geçtiği bir diğer konu da ülkemize gelen uluslararası yatırımlardır.

'Tank Paleti fabrikasını Katarlılara peşkeş çektiler' iddiasını defalarca gündeme getirdiler.

Bu kadar rahat ve ısrarlı şekilde yalan söyleyen biri siyaset biliminin konusu olmaktan çıkmış, başka bir bilim dalının alanına girmiştir.

Hesap vereceksiniz

Hiç girmek istemediğim ama CHP yönetiminin tavrı sebebiyle milletime sorumluluğum nedeniyle bir hususa değinmek istiyorum. Konu CHP'deki tecavüz, taciz, hırsızlık furyasıdır.

Bu iddiaların araştırılıp hakikatlerin ortaya çıkması konusunda en küçük bir adım atmıyorlar.

Sözde kadın hakları savunucusu sivil toplum örgütlerinin büründüğü derin sessizlik de manidardır.

Kılıçdaroğlu da parti teşkilatlarında ve belediyelerinde ayyuka çıkan vakalar konusunda tek kelime etmiyor.

Üstelik şu ana kadar ortaya çıkan hadiselerin, CHP teşkilat ve belediyelerindeki rezilliklerin sadece buz dağının görünen kısmı maiyetinde örnekler olduğu anlaşılıyor. Derine inildikçe kim bilir daha neler çıkacak.

Her gün yeni bir itirafla, her gün yeni bir ifşaatla, her gün yeni bir ithamla karşılaşıyoruz. Seçimlerin üzerinden 2 yıla yakın vakit geçtikten sonra uyduruk dosyalarla eski yönetimleri suçlama kampanyası başlattılar.

Buna karşılık rüşvet suçundan tutuklanan, kamuoyunun diline düşen CHP'li isimlerle ilgili adeta çıt çıkarmıyorlar.

CHP'deki tecavüz, taciz, hırsızlık furyasından utanç duyuyoruz. Tüm iddiaların muhataplarına sesleniyorum. Bu kurnazlık sizi kurtarmaya yetmez. Her tecavüzün, tacizin, hırsızlığın hesabını vereceksiniz. Yürüttüğünüz her gizli saklı ihanet pazarlığının hesabını vereceksiniz.

Genel Merkezi'nden belediyelerine kadar CHP'de taciz, tecavüz kepazeliğine bulaşmış kim varsa hepsinin de ipini pazara çıkaracaksınız. Siyaseten farklı düşünsek de CHP'ye oy verenler içinde namuslu insanlar bulunduğunu biliyoruz. Onların da onurunu korumak için bu iddiaların sonuna kadar takipçisi olacağız.