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Gündem Erdoğan'dan CHP'ye Paris ayarı
Gündem

Erdoğan'dan CHP'ye Paris ayarı

Yeniakit Publisher
2024-08-10 17:03:00 -
Erdoğan'dan CHP'ye Paris ayarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun organizasyonuyla Paris'te alem yapan CHP'ye ayarı verdi. İşte İstanbulluların parasıyla eğlenen CHP'lileri yerin dibine sokan o sözler...

 RECEP YEŞİL 

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ünlü moda müzesi Palais Galliera'da 249 bin Euro'ya ev kiralanmasına tepkiler dinmiyor.

İBB’nin imkanlarıyla alem yapan CHP'ye bir tepki de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

CHP'li belediyelerin SGK'ya olan borçlarını hatırlatan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Hizmet ve eser düşmanlığı yapan muhalefet olmaz.
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SGK'ya borç ödemeye, millete hizmet etmeye gelince 'kasada para yok' fakat cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince paranın sınırı yok.

Bunun takdirini aziz milletime bırakıyorum.

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